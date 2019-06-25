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Распространители лотерей ожидают роста выручки до 58 млрд рублей к концу года

По итогам 2019 г. распространители лотерей ожидают, что рынок вырастет на 20-30%, а совокупная выручка достигнет 58 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Снижение реальных доходов населения существенно не скажется на развитии этого рынка, уверены опрошенные изданием распространители. Сейчас россияне тратят на развлечения в сфере лотерей и игорного рынка не более 0,1% дохода, но уже через три года показатель может вырасти как минимум в два раза, а объем лотерейного рынка может превысить 100 млрд руб., цитирует газета прогноз компании «Infoline-аналитика».

С июля 2014 г.а в России разрешено проводить только государственные лотереи. Их организаторами стали Минспорт и Минфин. Оператором лотереи Минспорта является компания «Государственные спортивные лотереи», а «Спортлото» — это оператор лотерей Минфина. Распространителем обеих лотерей является ТК «Центр». У ТК «Центр» есть более 60 000 розничных пунктов и онлайн-супермаркет stoloto.ru. Ранее ТК «Центр» сообщал, что в 2014 г. в России всего 4% взрослого населения участвовало в лотереях, в 2018 г. их стало до 27%.

Лотерейный билет является импульсивной покупкой, к которым граждане больше склонны в розничных сетях. Кроме того, лотерейные билеты стали продаваться в отделениях «Почты России» и через мобильные приложения, что также повышает продажи, пишет газета.