В США отложили сертификационный полет Boeing 737 MAX из-за нового источника риска

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Слуцкого не избрали вице-спикером ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий во втором туре голосования не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы занять должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. По ее словам, за Слуцкого проголосовали 105 парламентариев, а 154 не поддержали его кандидатуру.

Россия – один из самых крупных плательщиков в бюджет ПАСЕ, она имеет квоту на назначение своего представителя на пост заместителя председателя ассамблеи. Кандидатом от России стал Слуцкий. Для победы в первом туре ему не хватило голосов, поэтому потребовалось повторное голосование. По словам Паскье, сейчас место вице-спикера от России вакантно.

В прошлом году Слуцкий стал фигурантом скандала о сексуальных домогательствах. В этом его обвинили журналистки трех редакций: RTVI, «Дождя» и Русской службы BBC. Они обратились в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться в происшедшем. Комиссия рассмотрела их запрос, но никаких нарушений в поведении Слуцкого не нашла, порекомендовав журналисткам обратиться в правоохранительные органы. После этого решения многие российские СМИ объявили бойкот Госдуме, или Слуцкому, или членам комиссии по этике.

Профсоюз журналистов и работников СМИ 25 июня направил письмо в ПАСЕ, в котором рассказал об этом инциденте. Назначение Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ будет означать, что его поведение поощряется членами других делегаций ассамблеи, отмечалось в письме.