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Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 Max

Boeing «ведет постоянные переговоры» с заказчиками по вопросу выплаты компенсации из-за приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, рассказал в интервью Axios гендиректор авиаконцерна Деннис Меленберг. По его словам, речь идет о компенсации издержек. «Мы будем взаимодействовать со всеми своими клиентами в мире, чтобы исправить положение», — сказал Меленберг, добавив, что с каждым клиентом авиаконцерн будет разбираться в индивидуальном порядке. «У нас обоюдная заинтересованность в оказании помощи нашим клиентам в достижении успеха», — заявил он.

По словам Меленберга, консультации проводятся как по вопросу финансовых потерь, так и по нарушениям графика поставок самолетов Boeing 737 Max заказчикам. Меленберг надеется, что авиационные власти США разрешат возобновить эксплуатацию самолетов данной модели доокончания лета.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после двух авиакатастроф с Boeing 737 Max в течение полугода. В октябре 2018 г. лайнер этой модели разбился в Индонезии, в марте этого года — потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами двух авиакатастроф стали 346 человек. По предварительным данным расследования, в обоих случаях схожие причины крушения самолетов. Обе авиакатастрофы предположительно произошли из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии