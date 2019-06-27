Бизнес

Новости

Ford уволит 20% сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства

Американский концерн Ford уволит 12 000 своих сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства, говорится в сообщении компании. Это составляет около 20% всего персонала, пишет Bloomberg. Основная часть сокращений придется на Германию, Россию и Великобританию. Компания закроет шесть производств, включая три российских завода, таким образом число заводов сократится до 18.

Ford в конце марта заявил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, а также закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легкового транспорта. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял решение убыточностью производства на территории страны. Концерн списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России.

Компания сообщала, что российские сотрудники при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Сообщалось, что из 3700 сотрудников сократят более 2000 специалистов. «Ведомости» запросили информацию о том, сколько сотрудников уже покинули Ford.