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ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»

Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс». Это следует из сообщения на сайте ВЭБ.РФ.

В апреле первый зампред госкорпорации Николай Цехомский сообщил, что ВЭБ.РФ намерен выделить «Звезде» по 20% от стоимости каждого танкера нового поколения. Общая сумма финансирования, по его словам, составит 12,5 млрд руб. Спуск судов на воду ожидается в 2022 г. Дедвейт танкеров составит около 114 000 т.

Танкеры нового поколения спроектированы для работы на газомоторном топливе (сжиженном природном газе), что существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: на 100% оксидов серы, на 76% – оксидов азота и на 27% – углекислого газа по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.