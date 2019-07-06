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Бывшая жена Безоса после развода заняла 22-е место в рейтинге миллиардеров

Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни, сообщил Bloomberg. Судья вашингтонского округа Кинг 5 июля подписал акт о расторжении брака.

При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило ей занять 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $39 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в размере $121 млрд. Однако разрыв между ним и Биллом Гейтсом, занимающим второе место со $107 млрд, сократился.

Безосы объявили о своем разводе в январе. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми (у пары их четверо). В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

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