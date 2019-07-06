Бывшая жена Безоса после развода заняла 22-е место в рейтинге миллиардеров
Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни, сообщил Bloomberg. Судья вашингтонского округа Кинг 5 июля подписал акт о расторжении брака.
При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило ей занять 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $39 млрд.
Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в размере $121 млрд. Однако разрыв между ним и Биллом Гейтсом, занимающим второе место со $107 млрд, сократился.
Безосы объявили о своем разводе в январе. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми (у пары их четверо). В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.
Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.
Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год
Состояние: $131 млрд
Источник состояния: Amazon
Гражданство: США
Состояние: $96,5 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $82,5 млрд
Источник состояния: Berkshire Hathaway
Гражданство: США
Состояние: $76 млрд
Источник состояния: LVMH
Гражданство: Франция
Состояние: $64 млрд
Источник состояния: телекоммуникационная индустрия
Гражданство: Мексика
Состояние: $62,7 млрд
Источник состояния: Zara
Гражданство: Испания
Состояние: $62,5 млрд
Источник состояния: индустрия разработки программного обеспечения
Гражданство: США
Состояние: $62,3 млрд
Источник состояния: Facebook
Гражданство: США
Состояние: $55,5 млрд
Источник состояния: Bloomberg LP
Гражданство: США
Состояние: $50,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50,5 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Гражданство: США
Состояние: $50 млрд
Источник состояния: нефтехимия, нефть и газ
Гражданство: Индия
Состояние: $49,8 млрд
Источник состояния: Google
Гражданство: США
Состояние: $49,3 млрд
Источник состояния: L'Oreal
Гражданство: Франция
Состояние: $44,6 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,4 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $44,3 млрд
Источник состояния: Walmart
Гражданство: США
Состояние: $41,2 млрд
Источник состояния: Microsoft
Гражданство: США
Состояние: $38,8 млрд
Источник состояния: интернет медиа
Гражданство: Китай