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Бывшая жена Безоса после развода заняла 22-е место в рейтинге миллиардеров

Ведомости
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Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни, сообщил Bloomberg. Судья вашингтонского округа Кинг 5 июля подписал акт о расторжении брака.

При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило ей занять 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $39 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в размере $121 млрд. Однако разрыв между ним и Биллом Гейтсом, занимающим второе место со $107 млрд, сократился.

Безосы объявили о своем разводе в январе. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми (у пары их четверо). В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

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В полпредстве УрФО арест сотрудника прокомментировали словами «так жить нельзя»

Ведомости
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Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель полпреда Борис Кириллов. Он отметил, что сейчас полпредство работает в обычном режиме.

Кириллов отказался давать характеристики Воробьеву, поскольку не очень близко с ним знаком. «Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», – добавил он. В понедельник полпред в УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание, на котором будет принято кадровое решение относительно Воробьева, продолжил Кириллов.

Накануне стало известно, что помощник полпреда в УрФО задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Воробьев родился 30 апреля 1980 г., окончил с отличием Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение». В разные годы работал в правительстве Калининградской области, был федеральным инспектором в Карелии, руководителем аппарата помощника президента России. Помощником полпреда в УрФО Воробьев стал в июле прошлого года.

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Политика
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Ведомости
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Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

В панихиде принимали участие замминистра обороны Андрей Картаполов, командующий Западным военным округом Александр Журавлев, командующий российским Военно-морским флотом Николай Евменов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате произошел 1 июля во время изучения специалистами рельефа дна Баренцева моря. На следующий день Министерство обороны сообщило, что в результате инцидента погибли 14 моряков, еще четырех человек удалось спасти. Четырем погибшим подводникам посмертно присвоено звание Героя России.

Подробности случившегося и данные о типе глубоководного аппарата не раскрываются, поскольку эта информация является государственной тайной. Имена погибших сначала тоже не назывались, но позже все же были раскрыты.

Политика
Новости

Перевернувшийся в Черном море катамаран был перегружен почти в пять раз

Ведомости
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Катамаран, опрокинувшийся в Черном море у поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз, на его борту находились 55 пассажиров при вместимости 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. Большинство пассажиров были сразу подняты из воды, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже их доставили на берег проходившие мимо суда. Двое из пострадавших скончались по дороге в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина, управлявший судном, задержан. Следователи также допрашивают владельца катамарана, продолжается выяснение обстоятельств случившегося.

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Технологии
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Минсвязи разработало правила финансирования российского аналога «Википедии»

Ведомости
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Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало правила выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Проект соответствующего постановления был 2 июля опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, внимание на него обратил PБК.

В 2016 г. Александр Вислый, занимавший тогда должность директора Российской национальной библиотеки, говорил, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В том же году премьер Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием ресурса.

В документе, разработанном Минсвязи, говорится о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. В случае принятия постановление будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.».

В проекте постановления указано, что средства при создании портала будут тратить на необходимую литературу, подписку на периодические издания и платные интернет-ресурсы, на съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработку программного обеспечения. Сколько всего средств планируется потратить на создание портала, в документе не говорится.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

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Политика
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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ведомости
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Иркутские власти совместно с Министерством строительства России сейчас прорабатывают вопрос обеспечения жильем граждан, лишившихся крова из-за наводнения. Для них будут построены новые дома либо приобретена недвижимость на вторичном рынке. Что касается восстановления дорог, то до 17 июля будут определены все пострадавшие участки, их насчитывается около 50. На их ремонт будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб.

В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями. Они затронули более 100 населенных пунктов, водой были разрушены свыше 10 000 жилых домов, в которых проживали почти 33 000 человек. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, повреждены 22 автомобильных моста.

Согласно последним данным, погибли 22 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести, несколько сотен пострадали. Президент Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Бизнес
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Абрамович и его партнеры продали акции Evraz на $200 млн

Ведомости
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Предприниматель Роман Абрамович и его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов продали акции Evraz на сумму около $200 млн, пишет Financial Times.

По данным газеты, предприниматели продали 1,7% акций холдинга Evraz. Стоимость этого пакета, если исходить из капитализации компании на Лондонской фондовой бирже, оценивается примерно в 160 млн фунтов (около $200 млн).

За три месяца до этого основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу выставили 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

Авто
Новости

Преемником гендиректора BMW станет его заместитель по производству

Ведомости
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Гендиректором BMW вместо Харальда Крюгера может стать нынешний руководитель производства BMW Оливер Ципзе, сообщила газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в компании. Такая же информация есть у источников Reuters и Bloomberg.

В пятницу компания сообщила, что Крюгер, гендиректор и председатель совета директоров BMW Group, не будет претендовать на продление контракта (действует до 30 апреля 2020 г.). Ранее появились сообщения, что правление компании обсуждает продление полномочий Крюгера на новый пятилетний срок.

BMW отказалась комментировать Reuters слухи о потенциальных кандидатах на пост гендиректора. Вопрос будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета 18 июля, сообщила компания.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила в июне, что на место Крюгера есть два кандидата внутри компании. Газета назвала Ципзе (ему сейчас 55 лет), а также руководителя по научно-исследовательским разработкам Клауса Фройлиха. 59-летний Фройлих, возможно, не проходит по возрасту, поскольку BMW обычно устанавливает возрастной предел 60 лет для высшего руководства, отмечает Automotive News Europe. Оба топ-менеджера сейчас входят в правление автопроизводителя. Фройлих продолжит работу на нынешнем посту, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine.

Крюгер, которому сейчас 53 года, возглавляет BMW с 2015 г. Он стал самым молодым гендиректором в истории компании. Крюгер избегает публичных выступлений перед большой аудиторией после того, как упал во время первой крупной пресс-конференции в качестве гендиректора во время автосалона во Франкфурте в сентябре 2015 г.

Ципзе – уроженец немецкого города Хайдельберга, получил высшее техническое и экономическое образование в Германии и США. Он работает в BMW с 1991 г. В мае 2015 г. он вошел в совет директоров BMW Group как ответственный за производство вместо Крюгера.

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Политика
Новости

СКР подтвердил гибель двух человек при крушении катамарана в Черном море

Ведомости
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Два человека погибли при крушении катамарана в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Южного следственного управления на транспорте. «Информация о гибели двух человек подтвердилась. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», – сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» в министерстве здравоохранения региона сообщал, что двое пострадавших при крушении скончались по дороге в больницу.

Южное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. На борту судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они, по данным МЧС, были найдены и доставлены на берег в разных местах проходившими мимо катерами и гидроциклами.

По данным «Интерфакса», владелец катамарана задержан. Модель судна в настоящее время уточняется.

Политика
Новости

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Ведомости
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Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

К такому же сроку заочно приговорен его сын и основной бенефициар «Тольяттиазота» Сергей Махлай, а бывший гендиректор компании Евгений Королев получил 8,5 года лишения свободы заочно. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно.

Уголовное дело по факту хищения 89 млрд руб. на «Тольяттиазоте» было возбуждено в 2012 г. по заявлению миноритарного акционера компании – «Уралхима». Фигурантам дела вменялось мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Суд начал рассмотрение дела в январе 2018 г.

По версии следствия, с ноября 2007 г. по март 2012 г. руководство «Тольяттиазота» продавало производимый предприятием аммиак и карбамид по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Пострадавшими по делу были признаны сам «Тольяттиазот», «Уралхим» и еще один миноритарный акционер компании – Евгений Седыкин.

«Тольяттиазот» – крупнейший в мире производитель аммиака.

Политика
Новости

Адвокат рассказал о причинах дела против основателя «Домашних денег»

Ведомости
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Адвокат Евгения Бернштама Вадим Богдан рассказал Forbes о причинах возбуждения уголовного дела против основателя «Домашних денег». По версии обвинения, сообщил он, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.

На тот момент, отметил адвокат, компания работала и проходила все аудиторские проверки. «Деньги вкладчикам должна была компания, не лично мой доверитель», – добавил защитник.

Следствие основывается на показаниях менеджмента «Домашних денег» и нескольких вкладчиков, подчеркнул Богдан. По его словам, Бернштам несколько раз ходил на допросы, но ни один из протоколов допросов не приобщили к делу.

Бернштам считает себя невиновным, констатировал адвокат. «Мы обязательно будем обжаловать этот арест и надеемся, что Мосгорсуд разберется», – заключил Богдан.

Ранее пресс-служба Кузьминского суда сообщила, что Бернштама задержали в Москве и поместили под арест на 16 суток. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

В августе 2018 г. ЦБ исключил «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение в течение года требований законодательства. Бернштам был внесен в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Политика
Новости

ЕСПЧ вынес решение по иску «Новой газеты» о гибели подлодки «Курск»

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе «Новой газеты» по делу о гибели подлодки «Курск», следует из материалов на сайте суда. Согласно решению суда Россия нарушила право «Новой газеты» и журналистки Елены Милашиной на выражение мнения. Согласно решению издательство получит компенсацию материального вреда в размере 1160 евро. Также Россия обязана компенсировать моральный вред заявителей: издательству – 3250 евро, а журналистке Милашиной – 6500 евро.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам российского президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса».

«Новая газета» подала жалобу еще в 2005 г. Издание решило, что российское правительство нарушило право журналистов информировать, а общества – знать об обстоятельствах и ходе расследования катастроф, в которых погибли люди.

Поводом для обращения «Новой газеты» в ЕСПЧ стали экспертизы главного судмедэксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова, на которые обратил внимание адвокат Борис Кузнецов еще в 2003 г. (он представлял интересы родственников погибших подводников).

Редакция «Новой газеты» считает заключения главного судебного медицинского эксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова «подтасовкой фактов», поскольку их заключения указывают на то, что моряки на «Курске» погибли «не позднее 8 часов после взрывов» и спасти их было в любом случае невозможно. Согласно вынесенному ЕСПЧ решению российские суды не смогли убедительно доказать существование насущной социальной необходимости для защиты репутации Колкутина за счет ограничения права заявителей на свободу выражения мнения. ЕСПЧ указывает, что вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения не было «необходимым в демократическом обществе».

В 2005 г. Министерство обороны и Главная военная прокуратура России уже судились с «Новой газетой» и журналисткой Милашиной из-за распространения информации о том, что родственники погибших подводников обратились с жалобой в ЕСПЧ, так как не смогли в России добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели «Курска». Они выиграли иск к журналистам. ЕСПЧ позже принял решение, что тем самым Россия также нарушила статью 10 Европейской конвенции, гарантирующую право на свободу выражения мнения.

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