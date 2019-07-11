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Роскачество ответило на претензии McDonald's к исследованию мяса бургеров

Претензии Mcdonald’s относительно недостоверности исследования о мясе в бургерах неоправданны, говорится в заявлении Роскачества.

Организация указала, что сеть обвинила в нарушении ГОСТа, который требует, чтобы масса исследуемого образца не должна составлять менее 100 граммов. Однако, отметило Роскачество, для испытаний использовались две единицы продукции по 68 граммов каждая.

McDonald’s, кроме того, сослался на нарушение ГОСТа, посвященного отбору проб мяса и мясных продуктов. Роскачество обратило внимание на то, что исследование было посвящено готовой продукции, а не мясному сырью.

Организация, ссылаясь на помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алекссенко (в лаборатории этого ведомства и проводился анализ проб), констатировала, что ни на одном из этапов исследования нарушений зафиксировано не было.

Накануне, 10 июля, McDonald’s обвинил Роскачество в нарушении при исследовании мяса в бургерах. «Это свидетельствуют о низком качестве проведенного исследования и могло привести к получению неверных результатов», – заявила сеть.

Результаты исследования Роскачество опубликовало за день до этого. По его данным, в «Биг маке», участвовавшем в исследовании, был обнаружены следы антибиотика — тернидазола, используемого в целях профилактики и лечения скота от инфекций.