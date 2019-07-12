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Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн

Ведомости
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Китайская Fosun International может выкупить туроператорский бизнес британской туристической компании Thomas Cook Group за 750 млн фунтов (около $940 млн), говорится в сообщении на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является крупнейшим акционером британской компании с долей 18%.

В результате Fosun получит контрольный пакет в туроператорском подразделении Thomas Cook и долю в авиационном подразделении. О планах по продаже части бизнеса стало известно в июне. Продажа части бизнеса – вынужденный шаг: у Thomas Cook накопились значительные долги. Компании стало труднее вести бизнес в Европе из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС и падения спроса, поэтому сделка с Fosun может спасти ее от банкротства.

Thomas Cook Group является старейшей в мире туристической компанией, она была основана в 1841 г. В ее портфель входят туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г. В марте стало известно, что Thomas Cook с турецким партнером выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус».

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Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле

Ведомости
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Десять человек, в том числе шестеро детей, погибли в Тыве при попытке пересечь реку на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». «На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», — отмечается в сообщении. 

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Правоохранители устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

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В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Ведомости
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Палата представителей конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Авторы поправки – представители демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

Президент США Дональд Трамп в июне во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так он отреагировал на реплику американской журналистки, спросившей будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на американский избирательный процесс. Повернувшись к Путину, Трамп с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

В 2016 г. после победы Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и отмечала отсутствие доказательств правонарушений со своей стороны.

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США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана

Ведомости
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Власти США решили не включать министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в санкционный список, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. По их информации, «Вашингтон хочет держать дверь открытой для дипломатии».

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. «Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», – пояснил один из источников. По его словам, против санкций в отношении иранского министра выступил госсекретарь США Майк Помпео.

На следующей неделе Зариф должен принять участие в заседании на уровне министров в Организации Объединенных Наций (ООН). Мероприятие будет посвящено решению таких проблем, как военные конфликты, голод, гендерное неравенство и изменение климата к 2030 г. Для участия в заседании США должны будут выдать Зарифу визу.

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«Коммерсантъ» узнал подробности уголовного дела против зампреда ПФР Иванова

Ведомости
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, однако с поличным его не задерживали, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. О какой именно сумме взяток идет речь, источники не сообщают. По словам одного из собеседников издания, взятки были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Взяткодателями выступали неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров «Техносерва», уточнили источники. Откаты платились за заключение в 2017–2018 гг. контрактов с ПФР по развитию различных проектов, добавил один из них. Например, для фонда «Техносерв» создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

По информации источников издания, на причастность к преступлению также проверяется и совладелец IT-интегратора «Техносерв» Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка. – «Ведомости»). Ранее бизнесмен уже проходил подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), связанной с IT-интегратором. Тогда речь шла о растрате 12 млн евро. Эти деньги в виде невозвращенного кредита были предоставлены «Техносерву».

Ананьев передал «Ведомостям» через представителя, что не знает, с чем связаны следственные действия в «Техносерве», и узнал о них из прессы. Ему также неизвестно о каких-либо обвинениях в его адрес по этому делу. «Техносерв» более 20 лет работал с государственными и коммерческими организациями по принципам «этического поведения и открытой рыночной конкуренции», подчеркнул Ананьев.

О задержании Иванова стало известно в четверг, 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был также задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от знакомого, изучавшего материалы дела. По словам источника, Копейкина подозревают в даче взятки Иванову.

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МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

Ведомости
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МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора. Новый сервис позволит смотреть онлайн-трансляции, а также просматривать видеозаписи в формате VR (виртуальная реальность), уточнили в компании. Благодаря выходу на этот рынок МТС рассчитывает расширить присутствие в сфере развлечений и мероприятий после покупки билетных операторов Ticketland и Ponominalu. Предложение купить VR-доступ к мероприятию будет интегрировано в Ticketland и Ponominalu. Подключиться к платформе можно будет с помощью виртуальных очков или шлема, а также с любого устройства с браузером и доступом к интернету со скоростью не менее 20 Мбит/с, отмечает газета.

На первом этапе доступ к сервису будет бесплатным, однако спустя время МТС начнет предоставлять эту услугу только по подписке или за разовую плату в размере до 250 руб. Маржинальность проекта составит 15–20%, рассчитывает оператор. До конца года МТС собирается выложить до 15 записей крупных мероприятий и до пяти трансляций в реальном времени. МТС уже заключила «договоры с десятками исполнителей», они получат долю доходов с продаж. Первая трансляция будет вестись с фестиваля Park Live, который состоится в Москве 12–14 июля.

В России интерес к VR-устройствам растет, отмечает «Коммерсантъ». Так, например, в первом полугодии их продажи в магазинах «М.Видео – Эльдорадо» увеличились на 10% в деньгах и на 3% в штуках. В России с 2016 г. работает платформа Samsung VR для очков виртуальной реальности, предоставляющая бесплатный доступ к видео. Конкуренты МТС уже тестируют проекты в сфере VR. «Вымпелком» (бренд «Билайн») использовал технологию VR в маркетинге и выпускал контент в этом формате в мобильной версии ТВ-сервиса. «Мегафон» в прошлом году вел прямую трансляцию товарищеского матча по футболу Россия – Турция в формате VR с использованием технологии связи 5G.

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Бизнес
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Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Ведомости
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Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода. Об этом пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.

Линдблада, проработавшего в Boeing более 34 лет, назначили ответственным за сборку самолетов Boeing 737 в августе 2018 г. На этом посту он должен был устранить проблемы, связанные с производством и поставками запчастей. МакАллистер рассказал изданию, что Линдблад уходит по собственному желанию. Он планировал выйти на пенсию еще летом 2018 г., но не смог «упустить возможность поработать в Рентоне», где расположено производство Boeing 737 Max.

Место Линдблада теперь займет Марк Дженкс, отвечавший за разработку широкофюзеляжного лайнера Boeing New Midsize Airplane (NMA), пишет Bloomberg. Ранее Дженкс помогал решать проблемы, связанные с производством Boeing 787 Dreamliner. Как отмечает Bloomberg, он смог превратить лайнер в основной источник денег для корпорации. В свою очередь ответственным за развитие программы лайнера NMA станет вице-президент по стратегии Boeing Майк Синнетт. В 2013 г. Синнетт также занимал должность главного инженера проекта Boeing 737 Max.

Сейчас более 500 самолетов Boeing 737 Max простаивают по всему миру, в том числе около 150 новых моделей, уточняет агентство.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после крушения в октябре 2018 г. самолета этой модели в Индонезии, а в марте этого года – в Эфиопии. На борту двух самолетов находились 346 человек. Все они погибли. По предварительным данным расследования, причиной авиакатастроф в обоих случаях скорее всего был сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
Новости

Задержанный замглавы ПФР Иванов признал вину

Ведомости
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Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. По его словам, сейчас Иванов находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.

У задержанного нет жалоб на условия содержания, 12 июля суд должен избрать ему меру пресечения. «Он [Иванов] признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», – отметил Мельников.

В среду, 10 июля, РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили о задержании Иванова сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника «Интерфакса», в понедельник, 8 июля, по делу Иванова прошли обыски по нескольким адресам, в частности в компаниях «Техносерв» и «Редсис». По информации одного из источников «Ведомостей», Иванова подозревают в получении взятки. Руководитель ПФР Антон Дроздов позже подтвердил «РИА Новости» задержание Иванова. По этому делу также задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, его подозревают в даче взятки, рассказал «Ведомостям» один из источников. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования, добавил он. В «Техносерве» подтвердили задержание своего сотрудника.

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Технологии
Новости

В работе Twitter произошел сбой

Ведомости
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Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах.

При входе на сайт Twitter сообщается, что произошла техническая ошибка. Приложение соцсети и для iPhone, и для Android тоже не работает.

Сбой зафиксирован в США, Европе, Японии, Бразилии и России. Его причины на данный момент неизвестны.

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Финансы
Новости

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Ведомости
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина. Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб.

Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине. Часто аккуратные водители и лихачи платят за полис одинаково. В случае принятия законопроекта страховщики смогут учитывать характеристики водителя при установлении цены полиса для него. В том числе они смогут выбирать определенные коэффициенты за грубые нарушения водителем ПДД – проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, пьяное вождение.

Согласно документу, страховщики также получат право отклоняться от границы тарифного коридора, устанавливаемого Банком России, на 40% (с 1 января 2020 г. по 30 сентября того же года), а затем на 30%. Предложенные министерством поправки отменяют коэффициенты мощности и региональный (с 1 января и 1 октября 2020 г. соответственно), а также со следующего года увеличивают страховую сумму за вред жизни и здоровью с 500 000 до 2 млн руб.

Первый этап реформы ОСАГО начался в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2746–4942 руб.). Были введены также дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля начали действовать изменения в расчете коэффициента бонус-малус – скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии.

Политика
Новости

СК выделил материалы в отношении отца сестер Хачатурян в отдельное производство

Ведомости
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Следственный комитет России выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна – отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Материалы выделены в отдельное производство по факту совершения Хачатуряном преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин в эфире «Дождя» пояснил, что дело в отношении Хачатуряна еще не заведено. Это может произойти только после выяснения позиции его родственников. «Если они откажутся, будет отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Это не считается реабилитирующим обстоятельством, и, таким образом, все преступления будут подтверждены», – сказал он.

В июле прошлого года тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери. Они признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но потом смягчил им меру пресечения.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян

Политика
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Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ведомости
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Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Путин и Зеленский также обсудили возвращение других украинских граждан, «удерживаемых» на территории России. В сообщении не уточняется, о ком идет речь. Еще одной темой разговора было продолжение переговоров в нормандском формате.

Путин и Зеленский 11 июля впервые поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Они обсуждали вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, рассказали в пресс-службе Кремля.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России. 24 украинских моряка были арестованы. В Москве заявили, что корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

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