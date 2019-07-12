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Китайская Fosun купит туроператорский бизнес британской Thomas Cook за $940 млн

Китайская Fosun International может выкупить туроператорский бизнес британской туристической компании Thomas Cook Group за 750 млн фунтов (около $940 млн), говорится в сообщении на сайте Thomas Cook Group. Fosun уже является крупнейшим акционером британской компании с долей 18%.

В результате Fosun получит контрольный пакет в туроператорском подразделении Thomas Cook и долю в авиационном подразделении. О планах по продаже части бизнеса стало известно в июне. Продажа части бизнеса – вынужденный шаг: у Thomas Cook накопились значительные долги. Компании стало труднее вести бизнес в Европе из-за неопределенности по поводу выхода Великобритании из ЕС и падения спроса, поэтому сделка с Fosun может спасти ее от банкротства.

Thomas Cook Group является старейшей в мире туристической компанией, она была основана в 1841 г. В ее портфель входят туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров.

В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г. В марте стало известно, что Thomas Cook с турецким партнером выкупят 100% российского туроператора «Библио-глобус».