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Volkswagen вложит $2,6 млрд в совместную с Ford разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
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Немецкая Volkswagen Group (VW) инвестирует $2,6 млрд в партнера Ford Motor, компанию Argo AI, которая специализируется на разработке технологий беспилотных автомобилей, сообщили компании. Прямое финансирование VW составит $1 млрд, остальное будет внесено передачей Argo AI компании Autonomous Intelligent Driving (AID), подразделения разработки самоуправляющихся автомобилей VW Group, оцененной в $1,6 млрд. Эта базирующаяся в Мюнхене компания станет новой европейской штаб-квартирой Argo AI. В AID сейчас работают около 200 человек. После слияния у Argo AI будет более 700 сотрудников по всему миру.

Argo Al, которая находится Питтсбурге, в разработает технологию беспилотного вождения 4 уровня (автомобиль может двигаться по обустроенным дорогам без контроля человека) для VW и Ford, при этом они останутся независимыми и «жестко конкурирующими на рынке», сообщили компании. В течение трех лет VW приобретет у Ford акции Argo AI на $500 млн, а Ford доинвестирует в Argo AI $600 млн в рамках ранее объявленного обязательства $1 млрд. В результате сделки Ford и VW станут равноправными партнерами в Argo AI и будут владеть большинством акций технологической компании. Таким образом стартап, в который Ford инвестировал $1 млрд в 2017 г., оценен в $7 млрд.

Компании также объявили, что Ford будет производить электромобиль для европейского рынка на специальной платформе MEB, разработанной VW. Немецкая компания будет поставлять детали и компоненты для электромобиля, который будет выпускаться на заводе Ford в Кельне начиная с 2023 г. Ford планирует продать более 600 000 автомобилей на платформе MEB в Европе в течение шести лет. Второй EV для европейского рынка находится «в стадии обсуждения», сообщила Ford.

Сделка между Volkswagen и Argo AI стала частью партнерства между Volkswagen и Ford. В январе 2019 г. компании договорились о совместной разработке среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов для выпуска за пределами Северной Америки. Объявленные договоренности являются шагами по расширенного альянса между двумя автопроизводителями, которые позволят им сэкономить сотни миллионов долларов на разработке электромобилей (EV) и самоуправляющихся машин, отмечает Reuters.

VW с 2016 г. инвестировал $7 млрд в архитектуру MEB. В следующем десятилетии он планирует использовать ее для выпуска около 15 млн легковых автомобилей марок VW, Audi, Skoda и Seat, первым из которых станет хетчбэк ID3, который дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей. GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor. Последняя ранее решила инвестировать в компанию $2,75 млрд.

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Политика
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Подозреваемый в госизмене помощник уральского полпреда уволен

Ведомости
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Арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев уволен с поста помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, сообщают «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Воробьев больше не значится в списке помощников на сайте полпредства.

Ранее заместитель полпреда Борис Кириллов говорил, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля. Однако информация о каких-либо решениях в его отношении не озвучивалась.

Сам полпред Николай Цуканов в пятницу, 12 июля, не стал комментировать, продолжает ли Воробьев работать в полпредстве. Он сказал, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

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Суд арестовал сотрудника «Техносерва» по подозрению в посредничестве в получении взятки

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, передает «Интерфакс». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

ТАСС называет Копейкина фигурантом того же уголовного дела, по которому проходит замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов. Его ранее арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов получил в 2017–2019 гг. не менее 4,4 млн руб. за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство». Иванов признал вину, раскаялся и дал показания против соучастников.

Следствие пока не раскрывает, в чем заключалось покровительство со стороны Иванова. Источник «Ведомостей» говорил, что претензии правоохранительных органов связаны с заключенными ранее контрактами на поставку оборудования. В свою очередь источник «Коммерсанта» сообщал, что взятку Иванову могли дать неустановленные лица из числа бывших руководителей «Техносерва».

Правоохранительные органы задержали Иванова и Копейкина 10 июля, но об этом стало известно на следующий день. Тогда же выяснилось, что в «Техносерве» прошли обыски. Представитель компании связал их с «работой» команды Алексея Ананьева (бывший совладелец Промсвязьбанка). По данным «СПАРК-Интерфакса», ВТБ принадлежит 40%, еще в нем же заложены 49,99%, но остаются у Ананьева, а 10,01% – у компании «Ризус-проект», в сентябре 2018 г. ее контролировал Ананьев (это подтверждал представитель «Техносерва»), но в 2018 г. кипрский владелец «Ризус-проекта» сменился, и установить ее бенефициаров не удалось.

Пресс-служба ВТБ назвала задержание Копейкина шагом к перестройке компании и «избавлению ее от кадров с сомнительной репутацией». Ананьев сообщил «Ведомостям» через представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Он также подчеркнул, что компания всегда руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции».

Замглавы Пенсионного фонда арестован по делу о взятке. Фотографии

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Полиция Махачкалы отказалась возбуждать дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг»

Ведомости
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Управление МВД по Махачкале отказалось возбуждать уголовное дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом полиция уведомила адвоката правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова, сообщил руководитель группы Павел Чиков в своем Telegram, приложив к сообщению соответствующий документ.

До мая этого года Telegram-канала «Сталингулаг» был анонимным. В апреле автор канала сообщил, что у его родственников в Махачкале проводятся обыски – у полиции появилась информация о том, что с его телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве. Действия полиции вынудили его раскрыть свою личность. Он дал интервью Русской службе BBC, в котором рассказал, что его зовут Александр Горбунов и что основной вид его деятельности – это трейдинг.

Шарапов представлял интересы Горбунова. В ответе управления МВД по Махачкале, которое опубликовал Чиков, говорится, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия события преступления.

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 377 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400.

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Политика
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Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
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Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 000 руб. специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара за участие в не согласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

Суд признал журналиста виновным в том, что он «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы и выходы вестибюлей метро в составе группы лиц во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным столичной полиции, в ней участвовали около 1200 человек. Проект «ОВД-инфо» уточнял, что всего было задержано более 500 человек. Среди задержанных были журналисты. Некоторых из них отпустили из отделов полиции без составления протокола. Голунов, журналист издания «Медуза» обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Накануне шествия с него сняли все обвинения.

Изначально Азар входил в состав инициаторов акции, но накануне вышел оттуда из-за неготовности согласовывать мероприятие с властями Москвы. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия, поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать. Но позже журналист все-таки был задержан.

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Политика
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В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

Ведомости
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В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар, сообщается на сайте московского управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.23 мск. На четвертом этаже здания произошло загорание бумажной продукции на площади 10 кв. м, рассказали в ведомстве. Позже площадь пожара выросла в 15 раз – до 150 кв. м. В 14.55 мск пожар был локализован.

Людей эвакуировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, информация о пострадавших не поступала. Из здания были эвакуированы почти 100 человек, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар мог произойти из-за ремонтных работ, заявили агентству «Москва» в пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив). По словам собеседника агентства, произошел технический сбой. Позже в Росархиве сказали, что, по предварительной информации, коллекция РГАЛИ не пострадала.

РГАЛИ был основан в 1941 г. Это крупнейшее хранилище России, в котором находятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и архитектуры. В 1997 г. указом президента РГАЛИ был включен, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галереей и Эрмитажем, в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

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Финансы
Новости

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости
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Центробанк уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, сообщила пресс-служба регулятора. «Мы не видим поводов для беспокойства», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦБ.

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК (Национальная система платежных карт) внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами», – подчеркнули в пресс-службе. Поправки, которые Госдума рассмотрит 23 июля, направлены на то, чтобы привести работу всех операторов платежных систем в соответствие с российским законодательством, отмечает регулятор.

В Минфине также выразили уверенность, что принятие поправок не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. «Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», – заявил журналистам заместитель министра Алексей Моисеев.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка. Один из законопроектов, внесенных в Госдуму, предлагает запретить российским «дочкам» международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

Политика
Новости

Уральский полпред назвал неожиданным подозрение его помощника в госизмене

Ведомости
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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника Александра Воробьева. Об этом он сказал на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Цуканов назвал случившееся с Воробьевым «крайне неприятной ситуацией». Он добавил, что аппарат полпреда окажет все необходимое содействие в расследовании.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

Издание «Новый Калининград» писало, что Воробьев много лет был близок к Цуканову. Они оба уроженцы города Гусева в Калининградской области. Когда Цуканов стал губернатором Калининградской области в 2010 г., Воробьев был назначен официальным представителем региона в судах. С 2015 г. Воробьев занимал должность руководителя агентства по имуществу региона. Когда Цуканов занимал пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелии, а потом стал руководителем аппарата Цуканова.

Политика
Новости

Следователь назвал сумму взятки, в получении которой подозревают замглавы ПФР

Ведомости
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Заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову вменяется получение взятки в 4,4 млн руб., заявил следователь Главного следственного управления СК в Басманном суде Москвы. Там сегодня рассматривается вопрос о мере пресечения для Иванова, о задержании которого стало известно накануне. Следователь уточнил, что Иванов получил эти деньги с 2017 по 2019 г. за «совершение действий в пользу компании "Техносерв" и общее покровительство», сообщает «Интерфакс».

Прокурор в ходе заседания попросил избрать для зампреда правления ПФР домашний арест, отмечает «РИА Новости». Он объяснил это тем, что Иванов признал вину, раскаялся и дал показания против своих соучастников. Сам Иванов также попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

О задержании Иванова стало известно 11 июля. Руководитель ПФР Антон Дроздов подтвердил эту информацию и сказал, что его подчиненный задержан «по делу о взятке». Помимо Иванова в этот день был задержан сотрудник «Техносерва» Алексей Копейкин. Позже «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву сообщил, что Копейкина подозревают в посредничестве во взяточничестве замглавы ПФР. ТАСС называет их фигурантами одного дела, не указывая источник информации. 

В тот же день ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что Иванов признал свою вину. Зампред правления ПФР также подал заявление об отставке со своего поста.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и Mastercard из России

Ведомости
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Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас в реестр операторов платежных систем ЦБ включены «дочки» Visa, Mastercard, China Union Pay и JCB.

Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий запрет для российских «дочек» международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, находящихся под санкциями. Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что поправки нужны для того, чтобы запретить платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам.

«Законопроект вводит понятие "иностранная платежная система" (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем», – поясняет издание. Законопроект запрещает всем платежным системам вводить «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанные, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

Пресс-служба Visa в комментарии «Ведомостям» назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. «Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей», – подчеркнули в пресс-службе. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

Политика
Новости

Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Ведомости
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Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно», – сказал Гордеев. По его мнению, было бы разумнее изымать продукты, проверять их качество с помощью анализов и в дальнейшем уже решать, как их можно использовать.

Роспотребнадзор в июне предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания. Вместо этого служба предлагает использовать их, например, в качестве источников биоэнергетики. Инициативу поддержал Совет при президенте по правам человека.

В августе 2014 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым запретил ввозить в страну продукты из некоторых стран. Указ стал ответом на международные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. На основании этого документа российское правительство ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, а также мяса крупного рогатого скота, свинины, мяса птицы и продуктов из него, рыбы. Через год Путин подписал указ об уничтожении такой продукции при попытке провоза ее в Россию.

Летом 2018 г. Россельхознадзор сообщал, что за три года уничтожил более 26 000 т санкционной продовольственной продукции из других стран. Больше всего среди них оказалось овощей и фруктов, животноводческой и молочной продукции.

Как Россельхознадзор уничтожает продукты

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Технологии
Новости

Google признал утечку записей команд пользователей голосовым помощникам

Ведомости
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Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику в устройствах компании, говорится в сообщении корпорации. Компания делится отрывками разговора между пользователем и голосовым помощником Google Assistant с экспертами по всему миру.

Google подчеркивает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant: «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant». В компании отметили, что экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Поводом для заявления стала утечка таких данных, допущенная одним из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести расследование в связи с инцидентом и принять необходимые меры.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что прослушиванием записей общения пользователей с голосовым помощником занимаются и сотрудники Amazon. Компания тогда объяснила, что запросы к голосовому помощнику Alexa расшифровываются для улучшения ответов системы.

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