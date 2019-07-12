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Volkswagen вложит $2,6 млрд в совместную с Ford разработку беспилотных автомобилей

Немецкая Volkswagen Group (VW) инвестирует $2,6 млрд в партнера Ford Motor, компанию Argo AI, которая специализируется на разработке технологий беспилотных автомобилей, сообщили компании. Прямое финансирование VW составит $1 млрд, остальное будет внесено передачей Argo AI компании Autonomous Intelligent Driving (AID), подразделения разработки самоуправляющихся автомобилей VW Group, оцененной в $1,6 млрд. Эта базирующаяся в Мюнхене компания станет новой европейской штаб-квартирой Argo AI. В AID сейчас работают около 200 человек. После слияния у Argo AI будет более 700 сотрудников по всему миру.

Argo Al, которая находится Питтсбурге, в разработает технологию беспилотного вождения 4 уровня (автомобиль может двигаться по обустроенным дорогам без контроля человека) для VW и Ford, при этом они останутся независимыми и «жестко конкурирующими на рынке», сообщили компании. В течение трех лет VW приобретет у Ford акции Argo AI на $500 млн, а Ford доинвестирует в Argo AI $600 млн в рамках ранее объявленного обязательства $1 млрд. В результате сделки Ford и VW станут равноправными партнерами в Argo AI и будут владеть большинством акций технологической компании. Таким образом стартап, в который Ford инвестировал $1 млрд в 2017 г., оценен в $7 млрд.

Компании также объявили, что Ford будет производить электромобиль для европейского рынка на специальной платформе MEB, разработанной VW. Немецкая компания будет поставлять детали и компоненты для электромобиля, который будет выпускаться на заводе Ford в Кельне начиная с 2023 г. Ford планирует продать более 600 000 автомобилей на платформе MEB в Европе в течение шести лет. Второй EV для европейского рынка находится «в стадии обсуждения», сообщила Ford.

Сделка между Volkswagen и Argo AI стала частью партнерства между Volkswagen и Ford. В январе 2019 г. компании договорились о совместной разработке среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов для выпуска за пределами Северной Америки. Объявленные договоренности являются шагами по расширенного альянса между двумя автопроизводителями, которые позволят им сэкономить сотни миллионов долларов на разработке электромобилей (EV) и самоуправляющихся машин, отмечает Reuters.

VW с 2016 г. инвестировал $7 млрд в архитектуру MEB. В следующем десятилетии он планирует использовать ее для выпуска около 15 млн легковых автомобилей марок VW, Audi, Skoda и Seat, первым из которых станет хетчбэк ID3, который дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей. GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor. Последняя ранее решила инвестировать в компанию $2,75 млрд.