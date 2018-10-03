Honda вложит $2,75 млрд в совместную с GM разработку беспилотных автомобилей
Японский автопроизводитель Honda Motor вложит $2,75 млрд в Cruise — подразделение американской General Motors, которое занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает Financial Times. Компании рассчитывают составить конкуренцию аналогичному подразделению Alphabet — Waymo.
Японская компания сразу вложит $750 млн, оставшуюся часть выделит в течение года. В результате Honda получит 5,7%-ную долю в GM Cruise. В июне в GM Cruise инвестировала японская SoftBank Group. Она вложила в разработчика беспилотных автомобилей $2,2 млрд, получив 19,6% компании.
Японские власти в 2017 г. выделили около 2,85 трлн иен (около $25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Руководство страны рассчитывает, что к 2020 г. беспилотный транспорт сможет ездить в некоторых районах Японии, а к 2025 г. из таких машин будет сформирован полноценный внутренний рынок.