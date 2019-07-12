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В Госдуму внесли законопроект о демпфере на топливо

В Госдуму внесен законопроект о корректировке демпфирующего механизма (компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок) на бензин и дизель. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает также введение демпфера на авиакеросин и изменение формулы НДПИ. Документ внесли руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также члены комитета Глеб Хор, Галина Данчикова и Надежда Максимова.

10 июля Госдума вернула на доработку правительственные поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)».

Поправки были включены в этот законопроект для ускорения их рассмотрения, объяснял представитель Минфина. Они являются критически важными и нужны, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке, говорил он.