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В Госдуму внесли законопроект о демпфере на топливо

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект о корректировке демпфирующего механизма (компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок) на бензин и дизель. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает также введение демпфера на авиакеросин и изменение формулы НДПИ. Документ внесли руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, а также члены комитета Глеб Хор, Галина Данчикова и Надежда Максимова.

10 июля Госдума вернула на доработку правительственные поправки о корректировке демпфирующего механизма из-за нарушения процедуры внесения документа. Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ (в части стимулирования добычи редких металлов)».

Поправки были включены в этот законопроект для ускорения их рассмотрения, объяснял представитель Минфина. Они являются критически важными и нужны, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке, говорил он.

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Политика
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В Тыве объявили двухдневный траур по погибшим в ДТП

Ведомости
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Двухдневный траур объявлен в Тыве по погибшим в ДТП на реке Шуй, сообщается на сайте правительства республики. Об этом также написал и глава Тывы Шолбан Кара-Оол на своей странице «В контакте». 12-13 июля в Тыве будут приспущены флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия, передачи и торжественные собрания.

Утром 12 июля при попытке пересечения реки Шуй на территории Бай-Тайгинского района опрокинулась машина марки «УАЗ», говорилось в сообщении регионального МВД. В результате погибли девять человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними. По состоянию на 16.50 (на четыре часа отличается от московского) местного времени одна женщина числится без вести пропавшей. Еще двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

«РИА Новости» сообщают, что машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей, машина была старой, а у водителя не было опыта вождения. «Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в 3 километрах», — написал Кара-Оол на своей странице  «В контакте».

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Финансы
Новости

Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка

Ведомости
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Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночный спецдепозитарий» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс». Он стал владельцем 49% структуры через компанию «Грандеко». Обе стороны пока не комментировали сделку.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Грандеко» принадлежит Саиду Керимову на 99,5%. Миноритарным акционером компании является ее гендиректор Игорь Дегтярев. Через «Грандеко» Керимов владеет и другими активами, в их числе «Аэропорт Махачкала» (100%) и «Национальная киносеть» (99,99% принадлежит «Грандеко» и 0,01% самому Керимову).

РСД был создан в 2010 г. и до сих пор являлся 100%-ной дочерней компанией Сбербанка. В «СПАРК-Интерфаксе» отмечается, что РСД был зарегистрирован в дагестанском Дербенте. Компания оказывает услуги спецдепозитария управляющим компаниям ПИФов, эмитентам ипотечных ценных бумаг, страховым компаниям, СРО.

Сулейман Керимов – один из богатейших политиков России, ныне сенатор от Дагестана. Его состояние Forbes оценил в 2019 г. в $6,3 млрд. Семье Керимова принадлежит более 82% акций золотодобывающей компании «Полюс». Формально сенатор не имеет отношения к «Полюсу»: с 2015 г. основным акционером является его сын Саид.

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Бизнес
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Группа ПИК стала крупнейшим совладельцем онлайн-магазина «Самокат»

Ведомости
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Группа компаний ПИК инвестировала в онлайн-магазин продуктов «Самокат». Об этом свидетельствуют данные кипрского реестра юридических лиц, пишет РБК.

По данным реестра, в мае 2019 г. компания «ПИК инновации», которая на 100% принадлежит ГК ПИК, стала собственником 27% в кипрской Roboretail. Последняя принадлежит учредителю «Самоката» – ООО «Умный ритейл». ГК ПИК и совладелец «Самоката» Вячеслав Бочарова отказались от комментариев.

ПИК стала крупнейшим владельцем компании. Крупные доли также у Владислава Бочарова (24%), Родиона и Кирилла Шишковых – 17 и 14% соответственно. Бочаров и Родион Шишков – бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита». Помимо них среди совладельцев Roboretail почти 20 человек и компаний. В частности, это медиаменеджер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер (1,4%). Он переадресовал все вопросы Бочарову, с остальными совладельцами РБК связаться не удалось.

«Самокат» – онлайн-магазин продуктов. Он позиционирует себя как «замена магазину у дома» и обещает доставку за 15–45 минут. Компания открывает небольшие склады в разных районах города, и пешие курьеры доставляют продукты в дома в радиусе 1,5 км, говорится в описании на сайте сервиса и вакансий для курьеров.

Сервис запустили в 2018 г. в Петербурге под брендом «Магазинчик». В апреле этого года он был переименован в «Самокат». В Москве магазин стал доступен три месяца назад, следует из данных истории обновления его мобильного приложения.

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Политика
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США усомнились в необходимости своего участия в переговорах по Украине

Ведомости
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Препятствием для выполнения минских соглашений является «отсутствие у России политической воли», и изменение формата переговоров не позволит его устранить. Об этом ТАСС заявила представитель госдепартамента США.

При этом она подчеркнула, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на оживление минского процесса. Украина выполняет свои обязательства максимально возможным образом и России необходимо делать то же самое, считают в госдепартаменте.

Зеленский 8 июля предложил президенту России Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве США, Германии, Франции и Великобритании. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – написал он на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи и что за новый формат предлагается. Он отметил, что непонятно, как быть с уже достигнутыми минскими договоренностями, под которыми нет подписей представителей США. Сам Путин сказал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч. Ранее переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходили в «нормандском формате», который предусматривает участие четырех стран – России, Украины, Франции и Германии.

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Политика
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Подозреваемый в госизмене помощник уральского полпреда уволен

Ведомости
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Арестованный по подозрению в госизмене Александр Воробьев уволен с поста помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, сообщают «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Воробьев больше не значится в списке помощников на сайте полпредства.

Ранее заместитель полпреда Борис Кириллов говорил, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля. Однако информация о каких-либо решениях в его отношении не озвучивалась.

Сам полпред Николай Цуканов в пятницу, 12 июля, не стал комментировать, продолжает ли Воробьев работать в полпредстве. Он сказал, что для него стало неожиданным подозрение в госизмене его помощника.

О задержании Воробьева стало известно в начале июля. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Обстоятельства дела не разглашаются, эта информация засекречена.

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Суд арестовал сотрудника «Техносерва» по подозрению в посредничестве в получении взятки

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, передает «Интерфакс». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

ТАСС называет Копейкина фигурантом того же уголовного дела, по которому проходит замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов. Его ранее арестовали на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов получил в 2017–2019 гг. не менее 4,4 млн руб. за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство». Иванов признал вину, раскаялся и дал показания против соучастников.

Следствие пока не раскрывает, в чем заключалось покровительство со стороны Иванова. Источник «Ведомостей» говорил, что претензии правоохранительных органов связаны с заключенными ранее контрактами на поставку оборудования. В свою очередь источник «Коммерсанта» сообщал, что взятку Иванову могли дать неустановленные лица из числа бывших руководителей «Техносерва».

Правоохранительные органы задержали Иванова и Копейкина 10 июля, но об этом стало известно на следующий день. Тогда же выяснилось, что в «Техносерве» прошли обыски. Представитель компании связал их с «работой» команды Алексея Ананьева (бывший совладелец Промсвязьбанка). По данным «СПАРК-Интерфакса», ВТБ принадлежит 40%, еще в нем же заложены 49,99%, но остаются у Ананьева, а 10,01% – у компании «Ризус-проект», в сентябре 2018 г. ее контролировал Ананьев (это подтверждал представитель «Техносерва»), но в 2018 г. кипрский владелец «Ризус-проекта» сменился, и установить ее бенефициаров не удалось.

Пресс-служба ВТБ назвала задержание Копейкина шагом к перестройке компании и «избавлению ее от кадров с сомнительной репутацией». Ананьев сообщил «Ведомостям» через представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Он также подчеркнул, что компания всегда руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции».

Замглавы Пенсионного фонда арестован по делу о взятке. Фотографии

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Бизнес
Новости

Volkswagen вложит $2,6 млрд в совместную с Ford разработку беспилотных автомобилей

Ведомости
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Немецкая Volkswagen Group (VW) инвестирует $2,6 млрд в партнера Ford Motor, компанию Argo AI, которая специализируется на разработке технологий беспилотных автомобилей, сообщили компании. Прямое финансирование VW составит $1 млрд, остальное будет внесено передачей Argo AI компании Autonomous Intelligent Driving (AID), подразделения разработки самоуправляющихся автомобилей VW Group, оцененной в $1,6 млрд. Эта базирующаяся в Мюнхене компания станет новой европейской штаб-квартирой Argo AI. В AID сейчас работают около 200 человек. После слияния у Argo AI будет более 700 сотрудников по всему миру.

Argo Al, которая находится Питтсбурге, разработает технологию беспилотного вождения 4 уровня (автомобиль может двигаться по обустроенным дорогам без контроля человека) для VW и Ford, при этом они останутся независимыми и «жестко конкурирующими на рынке», сообщили компании. В течение трех лет VW приобретет у Ford акции Argo AI на $500 млн, а Ford доинвестирует в Argo AI $600 млн в рамках ранее объявленного обязательства $1 млрд. В результате сделки Ford и VW станут равноправными партнерами в Argo AI и будут владеть большинством акций технологической компании. Таким образом, стартап, в который Ford инвестировал $1 млрд в 2017 г., оценен в $7 млрд.

Компании также объявили, что Ford будет производить электромобиль для европейского рынка на специальной платформе MEB, разработанной VW. Немецкая компания будет поставлять детали и компоненты для электромобиля, который будет выпускаться на заводе Ford в Кельне начиная с 2023 г. Ford планирует продать более 600 000 автомобилей на платформе MEB в Европе в течение шести лет. Второй EV для европейского рынка находится «в стадии обсуждения», сообщила Ford.

Сделка между Volkswagen и Argo AI стала частью партнерства между Volkswagen и Ford. В январе 2019 г. компании договорились о совместной разработке среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов для выпуска за пределами Северной Америки. Объявленные договоренности являются шагами по расширению альянса между двумя автопроизводителями, которые позволят им сэкономить сотни миллионов долларов на разработке электромобилей (EV) и самоуправляющихся машин, отмечает Reuters.

VW с 2016 г. инвестировал $7 млрд в архитектуру MEB. В следующем десятилетии он планирует использовать ее для выпуска около 15 млн легковых автомобилей марок VW, Audi, Skoda и Seat, первым из которых станет хетчбэк ID3, который дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей. GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor. Последняя ранее решила инвестировать в компанию $2,75 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг»

Ведомости
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Управление МВД по Махачкале отказалось возбуждать уголовное дело против автора Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова. Об этом полиция уведомила адвоката правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова, сообщил руководитель группы Павел Чиков в своем Telegram, приложив к сообщению соответствующий документ.

До мая этого года Telegram-канала «Сталингулаг» был анонимным. В апреле автор канала сообщил, что у его родственников в Махачкале проводятся обыски – у полиции появилась информация о том, что с его телефона поступил звонок о минировании объектов в Москве. Действия полиции вынудили его раскрыть свою личность. Он дал интервью Русской службе BBC, в котором рассказал, что его зовут Александр Горбунов и что основной вид его деятельности – это трейдинг.

Шарапов представлял интересы Горбунова. В ответе управления МВД по Махачкале, которое опубликовал Чиков, говорится, что в возбуждении дела отказано из-за отсутствия события преступления.

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 377 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400.

Политика
Новости

Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
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Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 000 руб. специального корреспондента «Новой газеты» Илью Азара за участие в не согласованной с властями акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

Суд признал журналиста виновным в том, что он «создавал помехи движению пешеходов, функционированию объектов транспортной инфраструктуры и блокировал входы и выходы вестибюлей метро в составе группы лиц во время участия в несанкционированном марше» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным столичной полиции, в ней участвовали около 1200 человек. Проект «ОВД-инфо» уточнял, что всего было задержано более 500 человек. Среди задержанных были журналисты. Некоторых из них отпустили из отделов полиции без составления протокола. Голунов, журналист издания «Медуза» обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Накануне шествия с него сняли все обвинения.

Изначально Азар входил в состав инициаторов акции, но накануне вышел оттуда из-за неготовности согласовывать мероприятие с властями Москвы. Полицейские пытались задержать его еще до начала шествия, поскольку прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах. При этом в предостережении журналисту приписали другое отчество. «Может быть, это не мне?» – спросил Азар, показав полицейским паспорт. Тогда полицейские не стали его задерживать. Но позже журналист все-таки был задержан.

Политика
Новости

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

Ведомости
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В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар, сообщается на сайте московского управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.23 мск. На четвертом этаже здания произошло загорание бумажной продукции на площади 10 кв. м, рассказали в ведомстве. Позже площадь пожара выросла в 15 раз – до 150 кв. м. В 14.55 мск пожар был локализован.

Людей эвакуировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений, информация о пострадавших не поступала. Из здания были эвакуированы почти 100 человек, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар мог произойти из-за ремонтных работ, заявили агентству «Москва» в пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив). По словам собеседника агентства, произошел технический сбой. Позже в Росархиве сказали, что, по предварительной информации, коллекция РГАЛИ не пострадала.

РГАЛИ был основан в 1941 г. Это крупнейшее хранилище России, в котором находятся материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства и архитектуры. В 1997 г. указом президента РГАЛИ был включен, наряду с Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина, Третьяковской галереей и Эрмитажем, в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Финансы
Новости

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости
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Центробанк уверен, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме, сообщила пресс-служба регулятора. «Мы не видим поводов для беспокойства», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦБ.

«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК (Национальная система платежных карт) внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами», – подчеркнули в пресс-службе. Поправки, которые Госдума рассмотрит 23 июля, направлены на то, чтобы привести работу всех операторов платежных систем в соответствие с российским законодательством, отмечает регулятор.

В Минфине также выразили уверенность, что принятие поправок не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. «Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок», – заявил журналистам заместитель министра Алексей Моисеев.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка. Один из законопроектов, внесенных в Госдуму, предлагает запретить российским «дочкам» международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком. В то же время Visa отказалась комментировать «суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения».

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