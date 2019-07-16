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СМИ сообщили о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти компании «Транснефть» фиксировалась и до инцидента с нефтепроводом «Дружба», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Волгоградский НПЗ «Лукойла» 4–12 апреля получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10. Максимальная концентрация была зафиксирована 4 апреля, т. е. за две недели до ситуации с «Белнефтехимом», получающим нефть по другому направлению системы «Транснефти», указывает газета. «Транснефть» и «Лукойл» подтвердили эту информацию. По словам собеседников издания в этих компаниях, эта ситуация не связана с инцидентом на нефтепроводе «Дружба».

«Лукойл» не объяснил, откуда в нефти появились хлорорганические соединения, хотя ранее совладелец и президент компании Вагит Алекперов говорил, что компания не использует хлорорганику для нефтедобычи. Подобные заявления делали и в других нефтедобывающих компаниях, отмечает газета.

В конце апреля Белоруссия сообщила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был остановлен. Оператор нефтепровода «Транснефть» заявила, что нефть загрязняли дихлорэтаном умышленно. В результате было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 13 человек. Минск и сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб.