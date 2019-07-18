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ФАС не нашла нарушений конкуренции в действиях ВМЗ

ФАС не обнаружила связи между ростом цен на железнодорожные колеса Выксунского металлургического завода (ВМЗ) и его доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ведомства, с 2017 по 2018 г. средневзвешенная цена железнодорожных колес выросла на 80%. Проанализировав ситуацию, ФАС пришла к выводу, что за этот период увеличился спрос, что является объективной и экономически обоснованной причиной рост стоимости. Спрос увеличивался и цены повышались по внешним причинам, то есть независимо от действий ВМЗ, отметил регулятор.

Он также сообщил, что, по его данным, с апреля 2019 г. ВМЗ каждый месяц проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес. Цены победителей процедур превышают в 2 раза цену реализации за I квартал 2019 г., хотя существенных изменений в себестоимости не обнаружено, отметило ведомство. В этой связи регулятор проверит завод на возможные нарушения в 2019 г.

ВМЗ, комментируя решение ФАС, подчеркнул, что ведет работу в соответствии с антимонопольным законодательством.

ФАС возбудила дело против ВМЗ в 2018 г. Первоначально ответчиком был также входящий в Evraz Нижнетагильский меткомбинат, но в результате анализа было установлено, что доминирующее положение занимает именно ВМЗ.

ВМЗ входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых. ОМК – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%.