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Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что рассчитывает на поддержку президента в этом вопросе.

Эта сумма необходима для реализации программы создания пассажирского самолета МС-21 и других гражданских проектов, пояснил Чемезов. Кроме того, у ОАК очень большой объем кредитов, которые, по его словам, были получены «по наследству» со времен 90-х гг., и могут возникнуть проблемы с их возвращением.

В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК говорил, что передача связана с необходимостью финансирования разработок авиационной техники, в том числе МС-21. «Ростех» был готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство этого самолета. В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах. Тогда он оценил объем дополнительных средств, которые потребуются корпорации, в 240–250 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно, что «Ростех» впервые выпустит облигации на 100 млрд руб. Компания также планирует привлечь эти средства для финансирования гражданских проектов, в частности создания самолета МС-21.