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Акции Uber подешевели до минимума с момента IPO

Котировки Uber Technologies Inc. в среду упали до минимальной отметки с момента размещения компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае этого года. В 19.30 мск стоимость одной акции составляла $33,94, что на 6,89% (или $2,51) меньше стоимости к закрытию предыдущего дня.

Как отмечает Bloomberg, причинами падения котировок Uber стали публикация квартальной отчетности на прошлой неделе, а также в целом негативные настроения на рынке.

Ранее Uber отчитался о рекордном квартальном убытке. Во II квартале года он составил $5,2 млрд, следует из отчетности компании. По сравнению с предыдущим кварталом убыток вырос в пять раз. Рост потерь компания объяснила расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Uber – международная технологическая компания, которая развивает одноименное приложение по вызову такси. Она была основана в 2009 г. В мае этого года компания привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг китайской Alibaba в 2014 г.

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