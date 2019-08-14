Чубайс прокомментировал продажу доли «Роснано» в поставщике лекарств от ВИЧ
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал в своем Facebook продажу доли госкомпании в фармацевтическом производителе «Нанолек». Ранее РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что «Роснано» продала свою долю в 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее выкупили текущие акционеры «Нанолека».
Чубайс подчеркнул, что госкомпания выполнила все свои задачи в этом проекте. Среди задач, стоявших перед «Роснано», он назвал создание современной биофармацевтической компании, строительство производственного комплекса в Кировской области, вывод компании в лидеры по производству вакцин для детей в России.
«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компания сотрудничает с международными фармацевтическими гигантами, в частности с Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser. По итогам 2018 г. ее выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль – 217 млн руб.
Источник РБК уточнял, что «Нанолек» является 100%-ной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфаксе». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».