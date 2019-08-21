Бизнес

Новости

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство. Это обусловлено высокими расходами на обслуживание SSJ100 из-за длительных простоев в связи с ожиданием запчастей и ремонта, объясняет служба.

Более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик «Аэрофлот» и где у него нет серьезной конкуренции, объясняет источник РБК, близкий к ФАС. За счет повышения стоимости билетов авиакомпания компенсирует расходы на обслуживание Superjet.

Для решения этой проблемы ФАС предложила субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ100 и минимизировать их затраты при простоях самолетов. Размер возможной поддержки служба в письме не уточняет.

Налет SSJ100 в прошлом году составил 3,6 ч в сутки, а Airbus 320 и Boeing 737-800 – 10 и 11 часов в сутки соответственно. «Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант российского самолета. Сейчас у него 49 SSJ100, в 2019–2025 гг. авиакомпания планирует приобрести еще 100 таких лайнеров. В мае самолет SSJ100 «Аэрофлота» потерпел крушение в «Шереметьево», погиб 41 человек.