Бизнес

Новости

Ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после иска к организаторам акции 27 июля

Московский ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после критики из-за иска к организаторам акции 27 июля. На это обратил внимание «Дождь».

Ранее компания «Анкор», которая владеет рестораном, подала иск к Алексею Навальному и незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму – Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой и др. Она потребовала взыскать с них ущерб в виде упущенной выгоды в 550 000 руб. из-за акции 27 июля. Иски к оппозиционерам также подали «Мосгортранс» и ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

После того как стало известно об иске, пользователи Facebook обрушили рейтинг ресторана «Армения», писал «Коммерсантъ». Негативные отзывы на него также появились в TripAdvisor, но там рейтинг ресторана практически не изменился.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.