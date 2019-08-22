Бизнес

Новости

«Аэрофлот» прекратит полеты в Салехард с конца октября

Авиакомпания «Аэрофлот» уведомила власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о прекращении полетов по маршруту Москва – Салехард. Последний рейс запланирован на 27 октября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На официальном сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Москва – Салехард недоступны для покупки с 27 октября.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет рейсы в столицу ЯНАО ежедневно. По словам директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, сейчас идут переговоры с «потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот». Он добавил, что маршрут Москва – Салехард является крайне востребованным у жителей региона.

«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».

Кроме «Аэрофлота» в Салехард летают авиакомпании «Ямал», «ЮВТ-аэро» и «Скол».

Авиакомпания «Аэрофлот» на 51,17% принадлежит государству, более 45% акций находятся у частных инвесторов. Авиационный парк «Аэрофлота» насчитывает 364 самолета. С начала 2019 г. компания перевезла 34,6 млн пассажиров. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 г.