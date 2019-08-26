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Правительство разработает законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев решили подготовить законопроект, допускающий на арктический шельф частных инвесторов. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает «РИА Новости».

По его словам, решение принято на совещании Козака, Трутнева и трех федеральных министров. «Соответствующий законопроект мы будем готовить», – отметил Крутиков. Представитель Козака Илья Джус подтвердил это решение. Как отметил источник, знакомый с повесткой совещания, допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается.

В августе РБК писал, что Трутнев направил Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков разработки арктического шельфа. Он отметил, что правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет, однако к лету 2019 г. было пробурено только пять скважин. Он указал, что медленное развитие проектов на шельфе связано с отсутствием конкуренции: «Роснефть» и «Газпром», а также «Газпром нефть» не заинтересованы форсировать разработку запасов на шельфе, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.