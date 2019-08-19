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Трутнев попросил Путина допустить иностранцев к разработке шельфа Арктики

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков разработки арктического шельфа. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, содержание которого подтвердили федеральные чиновники и источники в нефтегазовых компаниях.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только госкомпании с пятилетним опытом работы (под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть»). Как пишет Трутнев, за это время правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании пробурить 86 скважин за 20 лет. Однако к лету 2019 г. было пробурено только пять скважин. Трутнев в письме указывает, что медленное развитие проектов на шельфе связано с отсутствием конкуренции – «Роснефть» и «Газпром», а также «Газпром нефть» не заинтересованы форсировать разработку запасов на шельфе, поскольку обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно, говорится в письме.

Трутнев предлагает допустить на нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором. Он считает необходимым внедрить в России норвежскую модель работы на шельфе, предполагающую, что у местной госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить инвесторы.

Кроме того, по мнению Трутнева, «Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть» должны заключить с правительством инвестиционные соглашения до 2022 г. по разработке шельфа. Если же у этих компаний нет планов по запуску проектов, их нужно обязать возвращать лицензии в Роснедра, считает Трутнев. РБК отмечает, что Путин перенаправил письмо Трутнева министру энергетики Александру Новаку для рассмотрения.

В марте Трутнев публично указывал на недостаток инвестиций в Арктику и отмечал, что ситуацию могло бы изменить внесение поправок в закон о недрах – в той его части, что работать на шельфе России могут только компании с участием государства в 50%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать служебную переписку. Представители Трутнева и «Газпрома» не ответили на запросы издания. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.