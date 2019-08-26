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В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100 после крушения в «Шереметьево»

Советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после авиакатастрофы в «Шереметьево». Об этом он заявил на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, передает «Интерфакс».

По его мнению, не следует высказывать обвинения в одностороннем порядке. «Когда случилась катастрофа, вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет – дрянь», – заявил Алешин. Он отметил, что промышленное сообщество проявило такт и не озвучивало претензий к авиакомпании.

«Мы не сказали ни одного слова в адрес ни «Аэрофлота», ни пилотов, ни подготовки в «Аэрофлоте», ни тех проблем, которые «Аэрофлот» сам породил за счет неумелого менеджмента», – добавил Алешин. Он подчеркнул, что расследование необходимо довести до конца и выяснить причины катастрофы. Распространение слухов о проблемах с качеством SSJ100 дискредитирует модель и производителя, пояснил он.

Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск, в него попала молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку в «Шереметьево» и начал снижаться. Сесть ему удалось со второго раза. Самолет трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, еще 10 пострадали.

Минтранс не называл официальных причин катастрофы и обещал представить летом отчет о предварительных результатах расследования инцидента. В рамках расследования рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники и неблагоприятных погодных условиях.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии