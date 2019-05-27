Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом

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Предварительные итоги расследования причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будут обнародованы в середине лета. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «Интерфакс». «Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован», – цитирует чиновника агентство.
Cамолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. ЧП произошло с бортом под регистрационным номером RA-89098, который поступил в парк «Аэрофлота» в июне 2018 г. Около 18.00 мск самолет вылетел из Москвы в Мурманск. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку и стал резко снижаться. Сесть ему удалось со второго раза. Он трижды ударился о полосу и загорелся. На борту было 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.
Это стало второй громкой катастрофой SSJ100. Еще один такой пассажирский самолет разбился 9 мая 2012 г. в Индонезии, врезавшись в вертикальный склон горы. Это случилось во время демонстрационного полета, который лайнер выполнял в ходе рекламного турне по странам Азии. Погибли 45 человек, в том числе восемь россиян.
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Семь экологов-активистов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на железнодорожной станции Шиес, передает «Интерфакс». Как рассказали агентству эковолонтеры, утром они попытались воспрепятствовать возобновлению строительных работ на мусорном полигоне, но охранники взяли их в оцепление, «начали толкать и растаскивать».
«Мы стояли в ста метрах от станции на площадке, подошли охранники, взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаскивать. Одну девушку скинули в канаву на бревна. Полицейские, прибывшие на место, никаких действий в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла техника, нас выдавили с площадки и стали загружать плиты. После началась выгрузка вагонов с песком, мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, там уже присоединились полиция и ОМОН. Тащили за руки, встали в одну линию с охраной», —цитирует агентство одного из активистов.
Число пострадавших со стороны экологов составило два человека, они отправлены в больницу. О пострадавших со стороны охраны или полиции, которая прибыла на место конфликта, не сообщается. В УМВД Архангельской области отказались от комментариев, передает «Интерфакс».
Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании в регионе экотехнопарка «Шиес». Тогда же было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. По проекту предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Экотехнопарк будет только накапливать отходы, потом землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Жители Архангельской области взамен должны получить 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и 912 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.
Эта новость вызвала протест и осуждение жителей Архангельской области. В декабре 2018 г. на улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло до 30 000 человек. Губернатор Игорь Орлов оценил численность митингов в 7000–8000 человек.
На протесты обратил внимание президент Владимир Путин . Он призвал чиновников решать такие вопросы с учетом мнений местных жителей. Подготовка к строительству полигона для мусора из Москвы на станции Шиес Архангельской области будет приостановлена 15 июня, пообещало правительство Москвы. На участке столичные власти обещали провести инженерные, геологические и экологические изыскания и мероприятия по охране окружающей среды.
Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»Фото
Сергей Коньков / ТАСС
В десятках регионов России 3 февраля прошла акция протеста «Россия – не помойка!», участники которой критиковали новые правила утилизации бытовых отходов. С 1 января по всей стране поменялась система их сбора, сортировки, переработки и утилизации. Отложить реформу до 1 января 2022 г. разрешили только Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю
1/10
Алексей Липницкий / ТАСС
Теперь за всю цепочку – от мусорного бака до полигона – отвечают региональные операторы, выбранные в результате конкурсов. Плата за вывоз отходов, которую эти операторы получают, зависит от предложенных ими тарифов (их утверждает государство)
2/10
Виталий Невар / ТАСС
Реформа, по замыслу властей, должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки
3/10
Сергей Коньков / ТАСС
Протестующих новые правила не устраивают. Участники акций, которые прошли в Екатеринбурге, Архангельске, Новосибирске, Омске, Красноярске, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах, потребовали перейти к современным способам переработки отходов, исключающим сжигание и захоронение мусора
4/10
Алексей Липницкий / ТАСС
Претензии у протестующих вызвал и рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Минприроды ранее обещало, что с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в последующие годы будет держаться на уровне инфляции
5/10
Владимир Смирнов / ТАСС
Однако участники всероссийской акции жаловались на существенное завышение тарифов на вывоз мусора и называли существующую сейчас мусорную ситуацию «коррупционным налогом»
6/10
Михаил Солунин / ТАСС
Протестующие также в целом критиковали идею создания регионального оператора, то есть компании-монополиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
7/10
Виталий Невар / ТАСС
В качестве решения они предлагали ввести раздельный сбор бытового мусора в домохозяйствах, а также отправлять его на переработку. Это, по их мнению, могло бы снизить тариф за вывоз мусора
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Донат Сорокин / ТАСС
Протестующие также призывали создать систему общественного контроля за деятельностью регионального оператора
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Сотрудники парижского Лувра и его службы безопасности объявили забастовку в связи с чрезмерным наплывом туристов, сообщила пресс-служба художественного музея в Twitter.
В заявлении профсоюза, представляющего интересы бастующих, указывается, что за последние 10 лет число желающих посетить музей выросло на 20%, отмечаетThe Local. При этом число сотрудников, наоборот, сократилось. Сотрудники музея «задыхаются» от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Лувр пообещал вернуть деньги гостям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться 27 мая. Пресс-служба музея рекомендовала туристам в ближайшие дни бронировать билеты онлайн, чтобы посетить его.
В январе стало известно, что в 2018 году Лувр посетило рекордное количество туристов — более 10 млн человек. Самые частые гости музея — жители США, Китая, Бразилии, а также европейских стран: Испании, Германии, Италии, Великобритании и Франции.
Политика
Новости
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
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Российские следователи за три года не возбудили ни одного уголовного дела по материалам «панамского досье» из-за того, что власти Панамы не позволяют ознакомиться с документами, которые подтвердили бы описанные в расследовании нарушения, пишетРБК со ссылкой на копию ответа помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.
Генпрокуратура проверила обнародованные журналистами данные «в пределах компетенции» на предмет возможного нарушения законодательства России о противодействии коррупции. Проверка проводилась в отношении ряда должностных лиц, в том числе глав отдельных российских субъектов, отметили в надзорном ведомстве. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой необходимые документы запрашивались у компетентных органов республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов <...> отказано», – говорится в ответе. В связи с этим у прокуроров нет оснований для возбуждения уголовных дел из-за отсутствия «сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения». РБК направил запрос в Генпрокуратуру.
В 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование об офшорных компаниях, принадлежащих политикам, бизнесменам и знаменитостям из различных стран. В расследовании принимали участие более 100 СМИ. Обнародованные материалы получили название «панамское досье». Базой для досье стали более 11 млн документов юридической компании-консультанта Mossack Fonseca. Эти материалы попали к журналистам в результате утечки. Всего в архиве компании содержалась информация о компаниях, трастах и фондах 21 налоговой юрисдикции – от Гонконга до Невады (США). Публикации привели к политическим скандалам и отставкам по всему миру.
В досье также упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и занимавший на тот момент должность министра экономического развития Алексей Улюкаев. Помимо этого в материалах расследования были упомянуты известный виолончелист Сергей Ролдугин, 16 российских миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым в соответствии с законодательством запрещено заниматься бизнесом.
«Панамская» реакция
Е. Разумный / Ведомости
«Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую... Какую? Да никакой там нет», - сказал президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. «Вашего покорного слуги там нет. Не о чем говорить». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что почти все деньги, которые Ролдугин заработал, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». В панамском досье есть попытка «раскачать ситуацию изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нас так, как им хочется», считает Путин
1/6
А. Гордеев / Ведомости
После публикации "панамских файлов" министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что его имя не имеет отношения к информации, опубликованной юридической компанией Mossack Fonseca. "Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет", - заявил министр (цитата по "Интерфаксу")
2/6
Е. Разумный / Ведомости
Информация о российских банках в панамских документах абсолютно лжива, хотя сама тема деофшоризации актуальна для банков, которые выступают за повышение прозрачности в секторе. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации российских банков, передает "Интерфакс"
3/6
А. Махонин / Ведомости
Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг проведение сомнительных сделок кредитной организацией. "Могу сказать только, что через нас точно никакие сомнительные сделки никогда не проходили. Я знаю, что фигурировало, речь шла о "Тройке" еще до покупки нами", - пояснил Греф (цитата по "Интерфаксу")
4/6
Д. Абрамов / Ведомости
Расследование - это, "безусловно, информационный продукт, который обращен на внутреннюю аудиторию", нацеленный на Путина прежде всего и на "политическую стабильность в нашей стране" во вторую очередь, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
5/6
М. Стулов / Ведомости
Дмитрий Песков опроверг опубликованную Международным консорциумом журналистских расследований информацию о том, что у его супруги Татьяны Навки были или есть офшорные компании. "Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 г. был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать", - заявил Песков (цитата по "Интерфаксу")
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Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает «Интерфакс». Титов предложил Путину изменить законодательство таким образом, чтобы к бизнесменам – фигурантам уголовных дел суды применяли в качестве меры пресечения залог вместо ареста.
Применение залога, по мнению Титова, позволило бы предпринимателю, с одной стороны, не уходить от ответственности, а с другой – продолжать управлять компанией. «Потому что еще одна цифра: в среднем 146 сотрудников, работников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания», – пояснил бизнес-омбудсмен. Путин отметил, что необходимо проанализировать ситуацию и оценить необходимую сумму залога в каждом случае. «Потому что если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает», – сказал президент.
Ранее Путин неоднократно критиковал существующую систему продления сроков содержания под арестом по экономическим преступлениям и просил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть такой подход. В качестве примера он приводил ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. «Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает», – говорил президент. Он подчеркивал, что такие ситуации недопустимы. В то же время президент признавал, что, несмотря на призывы властей, отношения между бизнесом и правоохранительными органами не меняются к лучшему.
В марте Титов передал генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил организовать проверку законности содержания под стражей некоторых предпринимателей. Он подчеркивал, что причиной такой ситуации является не необходимость провести большое число следственных действий, а неэффективная организация расследования.
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На стройке объектов для трассы «Формула-1» под Санкт-Петербургом на людей обрушились строительные леса, передает «Интерфакс» со ссылкой на два источника – в региональном управлении МЧС и службе скорой помощи. Сигнал об обрушении строительных лесов поступил в 12.25 мск. Из-под завалов спасатели извлекли семь человек, они в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы. Сейчас спасатели продолжают обследование завалов. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не погиб.
Гоночная трасса «Игора драйв», которая будет рассчитана на проведение соревнований «Формула-1», строится в Приозерском районе Ленинградской области в 54 км от Петербурга. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами одноименной компании, которая ведет проект, являются фирмы «Акцепт» (ей принадлежит 50% в предприятии), «Арконн» (25%), а также бизнесмены Владимир Васильев (15%) и Владимир Колбин (10%). «Акцепт» принадлежит совладельцу банка «Россия» и «Согаза» Михаилу Шеломову. «Арконн» принадлежит компании НП «Поддержка предпринимательских инициатив», учрежденной крупнейшим акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком и его сыном Борисом.
Сейчас российский этап Гран-при «Формула-1» «ВТБ Гран-при России» принимает автодром в Сочи. Дебютный заезд прошел в 2014 г. В этом году этап Formula 1 в Сочи пройдет 26–29 сентября.
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Президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Он назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – приступом «белой чиновничьей горячки».
«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки», – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России». По его словам, если чиновник не умеет отвечать на неудобные вопросы и общаться с людьми, ему не место во власти.
Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», на которой видно как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.
Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24». Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. СКР отметил, что проверит информацию о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о которой говорили журналисты.
Политика
Новости
Коломойский рассказал о шантаже со стороны руководителя администрации Порошенко
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Украинский бизнесмен, владелец медиахолдинга «1+1» Игорь Коломойский рассказал в интервью «Украинской правде» о шантаже со стороны руководителя администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко – Бориса Ложкина. По словам бизнесмена, Ложкин требовал не показывать на телеканале «1+1» сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний президент страны Владимир Зеленский.
«Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать. Еще на стадии производства... Он звонил [соучредителю и совладельцу группы «Приват» Геннадию] Боголюбову и говорил... что заберут банк. Шантажировал Приватбанком из-за «1+1», – рассказал Коломойский. В сериале Зеленский играл роль школьного учителя истории, случайно ставшего президентом.
Коломойский в 1990-х гг. вместе с бизнесменом Боголюбовым основал Приватбанк, который стал крупнейшим украинским банком. В 2016 г. правительство Украины решило его национализировать, на тот момент банк контролировали Коломойский (41,7%) и Боголюбов (33,3%). Порошенко объяснял решение тем, что другого выхода не было: альтернатива выглядела безответственной, потому что она означала бы «закрыть глаза», «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский заявлял, что Приватбанк стал жертвой произвола Национального банка Украины. Позже он покинул страну и долгое время жил за рубежом. 16 мая стало известно, что Коломойский вернулся на Украину. Американский Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.
Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – Порошенко – получил 24,45% голосов. 30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Коломойский ранее заявлял, что при Зеленском не боится вернуться на Украину, а вот при президенте Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».
Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации
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Кремль считает, что Конвенция ООН по морскому праву неприменима к инциденту в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 г., наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», – отметил он.
Украина в середине апреля обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге с требованием принять меры в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, а также призвал обе стороны избегать обострения конфликта и до 25 июня представить отчеты об инциденте в трибунал.
В конце ноября прошлого года в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины: украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу». Они пересекли границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу, пытаясь через него пройти из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Российские пограничники заявили, что украинские корабли опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. В связи с этим было принято решение задержать суда вместе с экипажами. Украинские власти назвали задержание проявлением российской агрессии и с обвинениями не согласились. По версии украинской стороны, ВМС страны своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив.
Федеральная служба безопасности предъявила 24 украинским морякам обвинение в незаконном пересечении российской границы. Они находятся под арестом в московских СИЗО. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил им арест на три месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.
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Треть опрошенных Mediascope россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, говорится в сообщении компании по итогам исследования «Как россияне воспринимают технологии и будущее».
По данным Mediascope, 85% респондентов не представляют свою жизнь без соцсетей, 80% – без финансовых интернет-сервисов, 76% – без онлайн-карт и навигаторов. Более 40% с помощью интернета заказывают такси и совершают покупки.
Самыми важными технологическими явлениями за последние годы опрошенные россияне назвали смартфоны, робототехнику, 5G, искусственный интеллект, электромобили и др. Половина респондентов считает, что прогресс тормозят коррупция и бюрократия. При этом они ожидают, что к 2030 г. будут массово распространены беспилотные автомобили, покупки и грузы будут доставлять дроны, произойдет отказ от бумажных носителей, а одежду будут делать из переработонного пластика.
Опрос проводился в городах с населением более 100 000 человек. В нем приняли участие около 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.
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Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, решила создать собственный смартфон, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с проектом. На устройстве компания хочет предустанавливать свои приложения – агрегатор новостей, видеосервисы и игры.
Газета объясняет этот шаг беспокойством китайских технологических компаний в связи с запретом США на экспорт технологий китайской Huawei. Идея создания смартфона принадлежит основателю ByteDance Чжану Имину. Ранее компания купила несколько патентов у китайского производителя гаджетов Smartisan, а также переманила несколько его сотрудников.
ByteDance оценивается в $75 млрд, что делает ее одним из крупнейших стартапов мира, пишет FT. В марте число скачиваний главного сервиса ByteDance – TikTok превысило 1 млрд.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ByteDance разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. По данным агентства, он будет запущен осенью. Сначала сервис появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии – T-Series и Times Music. Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, отмечали источники TechCrunch.
Политика
Новости
СК завел дело против руководителя района в Хакасии из-за нападения на журналиста
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Следственный комитет завел уголовное дело в отношении руководителя Ширинского района в Хакасии Сергея Зайцева из-за нападения на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, сообщается на сайте ведомства.
Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет и права занимать определенные должности. Следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой заявили журналисты.
Ранее «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть», в котором содержатся кадры нападения Зайцева на Литомина. По словам корреспондента, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Зайцев попытался отобрать у корреспондента микрофон и вытолкнуть его из кабинета, а потом опрокинул его на пол.
Зайцев – член партии «Единая Россия». Руководитель комиссии партии по этике Евгений Ревенко принес извинения журналистам и добавил, что в ближайшее время они вынесут решение по инциденту.