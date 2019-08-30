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РБК: Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о приближающемся мировом кризисе

Бизнесмен Олег Дерипаска встретился с рабочими Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), крупнейшего актива его холдинга «Русские машины», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. По словам источника издания, на встрече Дерипаска рассказал о надвигающемся мировом кризисе из-за торговой войны между США и Китаем и предупредил, что санкции надолго и компании остается только бороться за продление США разрешения на проведение сделок с ней.

Дерипаска также сообщил рабочим, что в автопроме будет создано 30 000 рабочих мест за счет строительства новых компонентных производств в рамках программы импортозамещения. Инвестиции, по словам бизнесмена, составят 240 млрд руб., но для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с 21 октября по 20 апреля 2020 г. В компании объяснили необходимость этой меры ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствием санкций. Группа ГАЗ попала под санкции США вместе с другими компаниями Дерипаски, но осталась последним его активом, с которого еще не были сняты ограничения.