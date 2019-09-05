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Богданов обвинил спекулянтов в скачке цен на акции «Сургутнефтегаза»

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов обвинил в скачке акций компании спекулянтов, сообщает агентство Reuters. После его комментария акции компании на Московской бирже подешевели почти на 5%.

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России дорожает на Московской бирже с прошлой недели. С 30 августа до 4 сентября рост цены обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» превышал 40%, префов – 20%. Опрошенные «Ведомостями» трейдеры пояснили, что это реакция рынка на новость о том, что «Сургутнефтегаз» зарегистрировал «дочку» ООО «Рион». Компания с уставным капиталом 10 млн руб. будет вкладывать в ценные бумаги и управлять ими, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

«Рынок поверил, что эта структура сможет начать инвестировать скопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» деньги в ценные бумаги», – пояснил «Ведомостям» трейдер крупного инвестбанка. Однако другой трейдер назвал это маловероятным. По его словам, предприятие создано для общехозяйственной деятельности. Об этом он узнал от менеджеров нефтяной компании.

Богданов не стал раскрывать информацию о новой «дочке» «Сургутнефтегаза». На вопросы журналистов руководитель компании сказал только: «Все будет нормально». На вопрос Reuters, был ли создан «Рион» для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», Богданов ответил, что многие компании создают такие дочерние структуры. «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже», – заключил он.

На конец первого полугодия 2019 г. на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» более 3,25 трлн руб. Это почти половина фонда национального благосостояния, в который отчисляются все нефтегазовые доходы России при стоимости нефти выше $40 за баррель, – в нем в июле было 7,86 трлн руб.