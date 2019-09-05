Выручка холдинга «Агрогард» выросла на 35%

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Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение

9-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Этот иск на 150 млрд руб. за использование названия «РГС жизнь» безусловно войдет в историю страховой и судебной практики в России как самый абсурдный и при этом один из самых долгих в рассмотрении. Сначала истец затягивал процесс, как мог, по разным надуманным поводам. Теперь СИП (Суд по интеллектуальным правам. – «Ведомости») решил отправить дело по кругу на новое рассмотрение, несмотря на ранее принятые решения и арбитражных судов, и самого СИПа. Наши юристы, естественно, проанализируют возможность обжалования сегодняшнего решения СИПа, но и встреча по этому поводу в суде первой инстанции нас не беспокоит: мы абсолютно уверены в своей правоте и готовы доказывать это в судах любых инстанций столько, сколько потребуется», – передала пресс-служба «Капитал лайф страхование жизни» комментарий ее президента Евгения Гинера.

Как пояснил адвокат представляющей в суде «Росгосстрах» компании А1 Кирилл Ермоленко, направление дела на новое рассмотрение означает, что суды должны будут еще раз, но более тщательно проверить все обстоятельства дела. «С нашей точки зрения, передача предыдущим руководством "Росгосстраха" 13 товарных знаков в пользование прямому конкуренту на семь лет за 195 000 руб. в квартал да еще и с невозможностью одностороннего расторжения договора — это нонсенс», — отметил он.

По его мнению, обстоятельства заключения такого договора должны быть подвергнуты детальному анализу, поэтому сегодняшнее решение Суда по интеллектуальным правам можно только приветствовать.

«Росгосстрах» подал иск к «РГС жизни» в начале июня 2018 г. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ЦБ и Роспатент. В иске компания оспорила договор на использование бренда «РГС жизнь». По версии истца, заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб компании, вводя клиентов и ЦБ в заблуждение, и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб. По словам представителя компании, это «сущие копейки».

Изначально сумма исковых требований составляла 116,6 млрд руб. В октябре «Росгосстрах» увеличил ее до 148,8 млрд руб. после выхода хорошей отчетности «РГС жизни». 26 октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске. 5 марта этого года компания подала апелляцию.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим совладельцем «Росгосстраха» Даниилом Хачатуровым и его партнерами. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика собственнику ООО «Лайф инвест» Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», однако так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» не вошла в сделку ни с «ФК Открытие», ни с ЦБ. В апреле 2018 г. владельцем «РГС жизни» назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.