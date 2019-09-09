Бизнес

Новости

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство после простоя из-за низкого спроса

Совместное предприятие АО «АвтоВАЗ» и General Motors в Тольятти — «GM-АвтоВАЗ» — возобновило производство автомобилей, приостановленное на неделю из-за снижения спроса на Chevrolet Niva, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там отметили, что работа конвейера возобновлена в штатном режиме. «GM-АвтоВАЗ» с 2 по 6 сентября останавливал конвейер для оптимизации спроса и предложения на Chevrolet Niva. При этом отгрузка автомобилей продолжалась в обычном режиме.

Мощность «GM-АвтоВАЗа» – 98 000 машин в год, в прошлом году здесь было выпущено 31 332 шт. В январе – июле 2019 г. продажи Niva в России упали почти на 25% до 12 163 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4%. До этого рынок два года подряд рос. Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл производственные планы завода. Он лишь отметил, что производство гибко подстраивается под спрос.

Внедорожник Chevrolet Niva — единственный автомобиль, выпускаемый СП «GM-АвтоВАЗ». На 2016 г. планировался запуск производства Chevrolet Niva второго поколения, однако реализация проекта была отложена из-за отсутствия финансирования.