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Основатель Vetements Демна Гвасалия ушел из модного дома

Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и основатель французского модного бренда Vetements ушел с поста креативного директора модного дома. Об этом сообщает портал WWD со ссылкой на заявление Vetements.

«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», – говорится в заявлении. Сам Гвасалия пояснил, что считает свою миссию выполненной. Vetements, по его мнению, готов развивать свое наследие самостоятельно. Причины ухода из Vetements он не уточнил.

Соучредитель и гендиректор модного дома Гурам Гвасалия отметил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера и продолжат «расширять границы» после его ухода.

Демне Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, затем учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнером в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 г. вместе с братом Гурамом Гвасалией основал собственный бренд Vetements. В 2015 г. Демна Гвасалия также стал креативным директором Balenciaga.