«Роснефть» сообщила об интересе индийских компаний к проекту в Арктике
Индийские компании подтвердили интерес к участию в арктическом проекте «Восток ойл», сообщила пресс-служба «Роснефти» по итогам переговоров главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и индийского министра энергетики Дхармендры Прадхана в Нью-Дели.
Стороны обсудили текущие проекты «Сахалин-1», «Дальневосточный СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорский кластер, где консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении. «Обе стороны подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток ойл», – говорится в сообщении.
В начале сентября Прадхан в интервью «Ведомостям» заявил, что индийские компании могут принять участие в арктическом проекте «Роснефти» «Восток ойл». Проект предусматривает освоение Лодочного, Тагульского и Ванкорского месторождений. Его частью может стать и Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова.
На реализацию проекта «Восток ойл» компании просили льготы из бюджета в 2,6 трлн руб., взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. инвестиций. 17 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот.