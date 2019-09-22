Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета вернулся к полетам
Командир самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, летом посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
По словам собеседника агентства, перед возвращением к работе Юсупов прошел все необходимые медицинские обследования. К полетам он приступит на этой неделе, уточнил представитель компании.
Второй пилот Георгий Мурзин пока остается на больничном. Во время аварийной посадки он получил ушибы в области грудной клетки. Госпитализация ему не понадобилась.
Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.
Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.