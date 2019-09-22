WSJ узнала о предупреждении хуситов о новых ударах по Саудовской Аравии
Иран готовится нанести новые удары по целям в Саудовской Аравии, об этом лидеры йеменских повстанцев-хуситов предупредили иностранных дипломатов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, Эр-Рияд и Вашингтон, хоть и относятся к заявлениям хуситов с долей скептицизма, активизировали меры безопасности.
Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг распространение какого-либо предупреждения о потенциальных иранских атаках. WSJ объясняется возможность утечки разногласиями, которые возникли между лидерами хуситов.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свою очередь заявил, что в случае доказательства участия Тегерана в атаках на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военные действия. В интервью CNN он объяснил, что саудовские власти возложили вину на Иран, потому что беспилотники и ракеты, использованные при нападении, были иранского производства.
В ночь на 14 сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.