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Совладелец Московского речного пароходства решил продать свою долю

Совладелец Московского речного пароходства (МРП) Александр Плющенко решил продать свою долю на фоне убыточной программы по строительству танкеров, сообщает газета «Коммерсантъ». Он уточнил, что речь идет о 33% голосующих акций, еще 66% принадлежат совладельцу AEON Роману Троценко (российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $1,6 млрд).

«Мы начинали программу, рассчитывая, что старый флот будет порезан, но этого не произошло. Проект остановили на седьмом танкере и выставили на продажу», – пояснил бизнесмен. Собеседник добавил, что продажа танкеров должна закрыть основную часть убытка пароходства. Плющенко также планирует избавиться от непрофильных активов – офисного здания на Ленинградском шоссе, барж, земснарядов, портов Серпухов и Кимры.

По словам Плющенко, Троценко не готов выкупить его долю, поэтому переговоры о ее продаже ведутся на рынке. Стоимость доли бизнесмен оценивает в $15–30 млн. Параллельно он изучает возможность разделения активов, пишет газета. Основные спорные вопросы: цена строящегося круизного лайнера «Петр Великий» и убытки от танкерного проекта.

Московское речное пароходство основано в 1857 г., предприятие перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях европейской части России. На балансе МРП более 150 единиц грузового и более 20 единиц пассажирского флота. В состав МРП входит «Мостурфлот», «МРП-танкер», порт Серпухов, порт Кимры, Московско-Окское речное пароходство и Международный московский яхтенный порт.