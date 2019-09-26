Бизнес

Новости

McDonald's запустит эксперимент по продаже бургеров с растительным мясом Beyond Meat

McDonalds’ запустит в Канаде тестовые продажи бургера с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Об этом сообщается на сайте компании.

Бургер будет называться P. L. T., что расшифровывается как Plant. Lettuce. Tomato (Растение. Лист салата. Томат). Это отсылка к названию другого бургера, который выпускает McDonald’s, – B. L. T., в котором первое слово (bacon – «бекон»), заменено на слово «растение».

«P. L. T. содержит растительную котлету Beyond Meat, которая произведена самой сетью McDonald’s специально для McDonald’s и имеет тот самый культовый вкус, который любят и знают наши клиенты», – отмечается в сообщении. Котлета не содержит ни искусственных красителей, ни ароматизаторов, подчеркивает сеть.

Эксперимент будет запущен на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он стартует 30 сентября и продлится 12 недель.

Beyond Meat базируется в Лос-Анджелесе. Она основана в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, к примеру изолята горохового белка и кокосового масла. В мае стартап провел IPO, среди его инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун.

Некоторые сети уже запустили блюда с растительным мясом Beyond Meat в России. Об этом объявляли «Теремок» и Pizza Hut. Продукция Beyond Meat уже есть в меню TGI Friday's, а также на полках сети магазинов «Лента», писал «Коммерсантъ». Кроме того, растительное мясо может появиться в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса».