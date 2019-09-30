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Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

План приватизации на 2020–2022 гг. предусматривает снижение доли государства в «Русгидро» (доля государства в уставном капитале – 61,2%), «Совкомфлоте» (Россия в лице Росимущества является единственным акционером компании – 100%), «Транснефти» (78,55%), «Ростелекоме» (45,04%), «Россетях» (88,04%) и ОЗК (50% плюс одна акция). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Включение пакетов компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 г. Пока поступление средств от их продажи в бюджет не прогнозируется. В документе поясняется, что конкретные сроки и способы приватизации будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях – рекомендаций инвестиционных консультантов.

Правительство пытается продать 25% «Совкомфлота» с 2011 г. В план приватизации на 2017–2019 гг. также было заложено полное прекращение участия государства в уставном капитале ОЗК, однако 50% плюс одна акция остаются федеральным имуществом. В феврале банк ВТБ стал владельцем пакета в ОЗК в размере 50% минус одна акция.

Обсуждение проекта плана приватизации на 2020–2022 гг. продолжается, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с межведомственным согласованием. Собеседник агентства уточнял, что Минфин призывает включить в список «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Первый канал» и другие активы, которые включались в предыдущие планы приватизации, но так и не были проданы. Итоговый трехлетний план приватизации должно утвердить правительство.