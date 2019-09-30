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Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Ведомости
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Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота – шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

Вашингтон ввел санкции против двух входящих в группу Cosco компаний – Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian) – за якобы перевозку иранской нефти. Вторая компания напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также попадает под ограничения. А самому CNLG принадлежит 50% в СП с Teekay, которое теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управление контроля активов минфина США)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания подчеркнула, что ищет способы разрешения ситуации.

Издание напоминает, что СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин», «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». Теперь с этими судами не могут работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, судам фактически закрыт доступ в иностранные порты, пояснили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты и юристы опасаются, что их придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

«Новатэк» в свою очередь заявил, что у «Ямал СПГ» есть все возможности для отгрузки СПГ потребителям, несмотря на санкции США в отношении танкеров. «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», – говорится в сообщении компании.

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Экономика
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Бабич стал первым заместителем Орешкина

Ведомости
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Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова. Источник РБК в министерстве добавил, что соответствующий документ был подписан в минувшие выходные.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что представил кандидатуру Бабича на эту должность, отметив, что тот проявил себя с самой лучшей стороны за три месяца работы в министерстве. В беседе с РБК Орешкин уточнил, что базовый функционал у Бабича сохранится — это СНГ и интеграционные процессы. При этом «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», отметил чиновник. Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года, после ухода Алексея Лихачева на пост руководителя «Росатома».

Бабичу 50 лет, он был первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни. Был депутатом Госдумы, в 2011-2018 гг. — полпредом президента в Приволжском федеральном округе. После этого был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Эту должность Бабич занимал С 24 августа 2018 по 30 апреля 2019 г.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский лидер Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник уточнял, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами. В июне Бабича назначили заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Белоруссии.

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Политика
Новости

Руководство онкоцентра им. Блохина написало жалобу на недовольных врачей

Ведомости
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Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта в медучреждении, передает агентство «Москва» со ссылкой на директора медучреждения Ивана Стилиди.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждают, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят. Они также требуют обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов центра. По их словам, уволиться готовы 26 сотрудников центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

В Кремле сообщили, что в курсе конфронтации между врачами и руководством медучреждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт.

«Руководство НМИЦ онкологии им. Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга», – заявил Стилиди журналистам. По его словам, жалобы направлены на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева и других специалистов. Он также подчеркнул, что в кадровой службе Центра им. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей центра, оказывающих медицинскую помощь детям.

Стилиди признал, что конфликт разгорелся после приглашения на должность директора Института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. «Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию», – сказал он. По его мнению, обращение сотрудников онкоцентра сделано в ультимативной форме и такие действия заслуживают порицания. «В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов», – сказал он (цитата по РБК).

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Экономика
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В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений россиян на 2022 г., следует из базы данных нижней палаты парламента. Соответствующий параметр заложен в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020–2022 гг.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает обязанность ПФР в 2022 г. учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Аналогичный подход уже реализован в отношении страховых взносов в период 2014–2021 гг.

Принятие законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР, по предварительной оценке, на 634,8 млн руб., отмечается в материалах к законопроекту. Министр труда Максим Топилин отмечал в сентябре 2018 г., что мораторий на формирование средств пенсионных накоплений уже сэкономил бюджету около 2 трлн руб. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, в сентябре 2019 г. заявила, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы откладывать средства на пенсию.

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Бизнес
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Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомости
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План приватизации на 2020–2022 гг. предусматривает снижение доли государства в «Русгидро» (доля государства в уставном капитале – 61,2%), «Совкомфлоте» (Россия в лице Росимущества является единственным акционером компании – 100%), «Транснефти» (78,55%), «Ростелекоме» (45,04%), «Россетях» (88,04%) и ОЗК (50% плюс 1 акция). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Включение пакетов компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 г. Пока поступление средств от их продажи в бюджет не прогнозируется. В документе поясняется, что конкретные сроки и способы приватизации будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях – рекомендаций инвестиционных консультантов.

Правительство пытается продать 25% «Совкомфлота» с 2011 г. В план приватизации на 2017–2019 гг. также было заложено полное прекращение участия государства в уставном капитале ОЗК, однако 50% плюс 1 акция остаются федеральным имуществом. В феврале банк ВТБ стал владельцем пакета в ОЗК в размере 50% минус 1 акция.

Обсуждение проекта плана приватизации на 2020–2022 гг. продолжается, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с межведомственным согласованием. Собеседник агентства уточнял, что Минфин призывает включить в список «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Первый канал» и другие активы, которые включались в предыдущие планы приватизации, но так и не были проданы. Итоговый трехлетний план приватизации должно утвердить правительство.

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Политика
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Мосгорсуд заявил об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

Ведомости
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Мосгорсуд назвал критику решения по делу актера Павла Устинова преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение, об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», – отмечается в сообщении.

Мосгорсуд приветствует взвешенные и аналитические рассуждения, отражающие неравнодушное отношение общества к правосудию, добавляется в материале. При этом суд подчеркивает, что содержание ряда публикаций в СМИ и соцсетях «следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия», проявление неуважения к суду, а также как провокации в адрес судьи. В пресс-службе суда также отметили, что сам Устинов опоздал без уважительных причин к началу заседания.

Мосгорсуд 30 сентября изменил приговор Устинову, назначив вместо трех с половиной лет колонии один год условно с испытательным сроком в два года. Мотивы смягчения приговора Устинову суд пообещал изложить в мотивировочной части решения, которую предстоит опубликовать. Актер после изменения срока заявил о своей невиновности и пообещал обжаловать приговор.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча.Приговор Устинову вызвал широкий резонанс: в поддержку актера массово высказались российские артисты, журналисты и политики. Среди тех, кто критиковал приговор, были секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и директор Росгвардии Виктор Золотов. Кремль также комментировал дело Устинова.

Как актеру Павлу Устинову изменили реальный срок на условный

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Бизнес
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Палладий подорожал до рекордных $1700 за унцию

Ведомости
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Цена палладия выросла в понедельник, достигнув рекордной отметки в $1700 за унцию, пишет Financial Times: металл дорожает на ожиданиях усиления дисбаланса между спросом и предложением на фоне ужесточения требований к выбросам в автомобильной промышленности. Рост с начала года составил 33%, это один из самых высоких показателей среди сырьевых товаров.

По данным Bloomberg, цена поднималась до $1701,93, хотя затем снизилась.

Рост продаж автомобилей в мире замедляется, но спрос на палладий, используемый в каталитических конвертерах, растет из-за более жестких требований к экологичности автомобилей в Китае. Кроме того, после «дизельгейта» европейские водители продолжают пересаживаться с дизельных автомобилей на бензиновые, в которых преимущественно используются палладиевые катализаторы.

«Мы с трудом можем себе представить, где рынок возьмет достаточно металла, в то время как спрос продолжает расти, а предложение остается ограниченным, – говорится в отчете UBS. – При этом есть вероятность чрезмерного роста рынка и его подверженности [резкой коррекции] в периоды ухода от риска, особенно в контексте напряженности в [международной] торговле и замедления роста мировой экономики».

Политика
Новости

США ввели санкции против двоих россиян из-за вмешательства в выборы

Ведомости
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Минфин США ввел санкции против двоих россиян, которые, по мнению ведомства, пытались повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 г. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ограничения также были введены в отношении трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний – Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В сообщении ведомства уточняется, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

По мнению Вашингтона, «Агентство интернет-исследований», называемое «фабрикой троллей», публиковало в социальных сетях записи в поддержку американского президента Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон. РБК ранее писал, что компания может спонсироваться Пригожиным.

В 2018 г. американские власти предъявили Пригожину, «Агентству интернет-исследований» и 12 его сотрудникам обвинения во вмешательстве в американские выборы. «Агентство интернет-исследований» и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США», говорилось в обвинительном заключении. Компания и 13 россиян были внесены в санкционный список.

Выбор редактора
Политика
Новости

Защита основателя «Рольфа» прокомментировала отказ суда отменить его арест

Ведомости
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты основателя «Рольфа» Сергея Петрова, которая пыталась оспорить решение Басманного районного суда о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.

Защита Петрова не согласна с сегодняшним решением и подаст жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, сообщил «Ведомостям» адвокат Александр Макаров.   По словам адвоката, непонятны причины, почему вынесено решение о заключении под стражу, так как нет самого события преступления.

Об уголовном деле против бизнесмена стало известно в конце июня. Петрова подозревают в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых умышленно завысили. Сумму ущерба следствие оценило в 4 млрд руб. По уголовному делу также проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Они также заочно арестованы. Еще один фигурант – глава департамента развития бизнеса Анатолий Кайро – находится под домашним арестом, сообщали ранее «РИА Новости».

По словам Макарова, сделка ни от кого не скрывалась, прошла валютный контроль и была известна налоговой службе. На протяжении пяти лет она не вызывала у контролирующих органов никаких претензий, сказал он. В рамках дела создается «опаснейший прецедент», когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость «неправильная», уверен Макаров.

Адвокат Луковецкой Константин Терехин сообщил, что они тоже будут обжаловать решение об аресте. Общественный помощник Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи назвал решение суда неправомерным. Мы будем планомерно добиваться отмены статьи 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) как не соответствующей ни понятию свободной рыночной экономики, ни нормам современного цивилизованного общества, заявил он.

Политика
Новости

Зеленский уволил секретаря совета безопасности Украины

Ведомости
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отправлен в отставку, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

Данилюк сам подал в отставку 27 сентября, не уточняя причин. Он занимал эту должность с 28 мая 2019 г. До этого в предыдущем правительстве Данилюк занимал должность министра финансов, которой он лишился в 2018 г. из-за конфликта с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

Как отмечало украинское издание «Новое время», причиной отставки Данилюка являются попытки других лиц влиять на принятие им решений. У него не сложились отношения с Андреем Богданом, руководителем офиса президента, а также с Игорем Коломойским, украинским олигархом, желавшим увеличить свое влияние на политику страны и получить компенсацию за национализацию принадлежавшего ему Приватбанка.

Отставка секретаря СНБО уже третья за последние несколько дней в среде высших украинских чиновников. 24 сентября в отставку подал руководитель нацполиции Украины Сергей Князев, находившийся на этом посту с 2017 г. Также со своего поста решил уйти и и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал совпадение нового приговора Устинову с пожеланием Золотова

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог объяснить полное совпадение нового приговора актеру Павлу Устинову с рекомендацией руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Ранее Золотов предложил назначить Устинову один год условного наказания вместо 3,5 года реального лишения свободы, к которым суд приговорил его ранее.

«Это я никак не могу объяснить. Это нужно, наверное, спрашивать в суде», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. На уточняющий вопрос, нельзя ли рекомендацию Золотова назвать влиянием на суд, Песков не ответил, сказав лишь: «Конечно, влияние на суд является недопустимым». Комментировать решение апелляционной судебной инстанции, смягчившей приговор актеру Устинову, Песков не стал, напомнив, что Кремль никогда не комментирует решения судов.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Он был признан виновным в насилии в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Прокурор требовал для актера шесть лет заключения, а тот свою вину не признавал и утверждал, что случайно оказался на акции и не сопротивлялся при задержании. Золотов позже заявил, что Устинову достаточно было назначить один год условно.

Генпрокуратура 19 сентября попросила изменить приговор Устинову на не связанный с лишением свободы. 30 сентября Мосгорсуд заменил приговор актеру на год условно с испытательным сроком в два года. Прокурор в ходе заседания подчеркнул, что не оспаривает факт преступления, но считает прежний приговор чрезмерно жестким. Адвокаты Устинова требовали оправдать актера полностью. Они утверждали, что суд первой инстанции вынес незаконный и необоснованный приговор на основе противоречивых данных, которые не доказывают вины актера.

Технологии
Новости

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов. Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

О получении таких налоговых уведомлений на своей странице в Facebook рассказал пользователь Денис Виленский. По его словам, ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью QR-кода на конверте он увидел, что сумма налогов завышена.  Прервав операцию, Виленский зашел в личный кабинет на сайте ФНС и выяснил, что сумма к оплате в несколько раз меньше указанной в письме. В комментариях к его посту пользователи сообщили об аналогичных письмах.

В ФНС сообщили, что организация не имеет к письмам никакого отношения. Там порекомендовали проверять информацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».

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