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Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота – шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

Вашингтон ввел санкции против двух входящих в группу Cosco компаний – Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian) – за якобы перевозку иранской нефти. Вторая компания напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также попадает под ограничения. А самому CNLG принадлежит 50% в СП с Teekay, которое теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управление контроля активов минфина США)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания подчеркнула, что ищет способы разрешения ситуации.

Издание напоминает, что СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин», «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». Теперь с этими судами не могут работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, судам фактически закрыт доступ в иностранные порты, пояснили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты и юристы опасаются, что их придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

«Новатэк» в свою очередь заявил, что у «Ямал СПГ» есть все возможности для отгрузки СПГ потребителям, несмотря на санкции США в отношении танкеров. «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», – говорится в сообщении компании.