Бизнес

Новости

Boeing инвестирует $20 млн в Virgin Galactic для развития космического туризма

Boeing вложит в компанию Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд) $20 млн, говорится в сообщении на сайте Boeing. Компании будут совместно работать над расширением космического туризма и преобразованием глобальных туристических технологий.

В компании уверены, что работа с Virgin Galactic ускорит развитие космических путешествий. Virgin Galactic инвестировала $1 млрд в создание многоразовых систем транспортировки человека в космос, говорится в сообщении. В декабре 2018 г. космический шаттл SpaceShipTwo компании Virgin Galactic во время испытательного полета впервые достиг границы с космосом. Он поднялся на 82 км над поверхностью Земли, прежде чем начал спуск. Через несколько минут после этого он приземлился.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация заключила первые два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС». Запуски состоятся в 2020 и 2021 гг. В будущем «Роскосмос» планирует осуществлять до четырех пусков к МКС «Союз МС» в год. Рогозин уверен, что желающих полететь в космос будет много.