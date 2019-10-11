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Бывшая супруга Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+

Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее отец Валентин Юмашев не вели переговоры о продаже пакета в En+. Об этом она сама заявила РБК.

«Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», – сказала она, добавив, что «вообще ни с кем пока не вела переговоры». Есть ли у них с отцом намерения найти потенциальных покупателей, она не уточнила.

Источник РБК, знакомый с акционерами En+, сказал, что Юмашевы действительно намерены продать свой пакет в компании, но не ведут никаких переговоров и обсуждений.

О том, что бывшая жена Дерипаски и Валентин Юмашев ищут покупателей на свои доли в En+, ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники. Им принадлежит 6,75% компании, двум детям – 3,42%. Капитализация компании на Лондонской бирже в пятницу составляла $4,9 млрд. То есть пакет в 10,17% оценивается в $498 млн.

Полина Юмашева вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 г. В марте 2019 г. ее представитель говорил «Ведомостям», что они развелись «больше года» назад. После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева. Ее отец Валентин Юмашев – бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина.