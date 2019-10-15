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«Газпром» столкнулся с отключением через спутник импортного оборудования

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением через спутник австрийских компрессоров LMF. Об этом на совещании о сотрудничестве «Газпрома» с предприятиями Татарстана заявил начальник департамента № 335 Павел Крылов, передает «Интерфакс». По словам Крылова, компрессоры «до сих пор стоят мертвым грузом» и «просто превратились в металлолом».

В пресс-службе «Газпрома» уточнили «Интерфаксу», что инцидент произошел еще в 2012 г., т. е. до санкций против России из-за присоединения Крыма. «В процессе испытаний на объекте дочернего общества «Газпрома» оборудование, предназначенное для использования при ремонте газопроводов, было дистанционно отключено компанией-производителем», – заявил представитель «Газпрома».

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, монополия планирует закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, заявил Крылов. Опытный образец уже представило казанское предприятие ЗАО «НПП «Компрессор». Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что экономические показатели оборудования, сделанного в Татарстане, выше, чем у зарубежных: «Я думаю, что таких установок потребуется нам еще достаточно прилично. Поэтому давайте это направление развивать».

Летом 2014 г. США и Евросоюз ввели секторальные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли. Они запрещают поставку оборудования, оказание услуг, работы по добыче нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях. Эти секторы больше всего зависят от зарубежных технологий.