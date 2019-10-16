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Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Первым на это обратил внимание РБК. Эта сеть принадлежала «Росгосстраху» в период, когда им владел Данил Хачатуров.

«Росгосстрах» требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис». Интересы «Росгосстраха» в суде представляет А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп»).

Согласно решению суда, ФНС запрещено вносить любые изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций «Медис». «Союзу» суд также запретил отчуждать, обременять или передавать в доверительное управление акции, а также заключать с ними любые сделки.

Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять «Росгосстрах» и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие холдинге», а в августе 2017 г. Центробанк забрал банк на санацию. Но по условиям сделки Хачатуров продолжал до середины октября 2017 г. сохранять контроль над компаниями группы «Росгосстрах».

Как выяснили «Ведомости», совладелец Альфа-банка Петр Авен в апреле 2019 г. попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении судами споров между компаниями Хачатурова и «дочкой» «Росгосстраха» – компанией «Капитал ре». Авен жаловался, что в 2018 г. «был выявлен целый ряд заведомо убыточных сделок и действий предыдущего руководства «Росгосстраха». Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, указывал Авен. Письмо Путин направил на рассмотрение в Генпрокуратуру.

В августе МВД начало доследственную проверку «возможных противоправных действий» бывшего руководства «Росгосстраха». Внимание правоохранителей привлекли три сделки: это передача «РГС мед-инвесту» Хачатурова 100% компании «Медис» в обмен на 3,9% в «РГС мед-инвесте», покупка у бывшей компании Хачатурова «РГС-жизнь» облигаций банкротной «РГС-недвижимости» за 481 млн руб., а также покупка у «Капитал лайфа» Хачатурова евробондов «Открытия» за 59 млн руб.

Представитель A1 сообщил РБК, что 100% «Медис» перешли к «Союзу» Гинера уже после удовлетворения двух кассационных жалоб «Росгосстраха», несмотря на то что «все участники спора с другой стороны были извещены о судебных претензиях». По его мнению, это было сделано, чтобы затруднить судебный процесс.