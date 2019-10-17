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Минпромторг выбрал разработчика для нового самолета на замену «кукурузнику»

Министерство промышленности и торговли выбрало компанию, которая будет заниматься разработкой нового российского легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2. Протокол подведения итогов открытого конкурса опубликован на портале госзакупок. Победителем, согласно документу, стала бурятская проектная фирма «Байкал-инжиниринг». С компанией уже заключен контракт, подтвердил «РИА Новости» представитель Минпромторга.

Сумма контракта не сообщается. При закупке была объявлена максимальная цена контракта – 1,25 млрд руб. В конкурсе участвовали две компании, вторая – «Уральский завод гражданской авиации». Комиссия посчитала, что обе заявки соответствуют требованиям, но «Байкал-инжиниринг» предложил более выгодные условия, следует из протокола подведения итогов.

В августе Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9–14 человек на смену Ан-2. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г., однако в ведомстве пояснили, что это воздушное судно – экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет