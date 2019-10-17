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«Роснефть» остановила работы на одном из блоков в Курдистане из-за близости к Сирии

«Роснефть» решила приостановить работы на одном из блоков в Иракском Курдистане из-за близости к границе Сирии. Об этом заявил первый вице-президент компании Эрик Лирон, передает «Интерфакс».

По его словам, работы приостановлены в целях безопасности персонала на блоке 8. Лирон отметил, что планы «Роснефти» по Курдистану не меняются, но близость границы к Сирии «может быть сдерживающим фактором».

В 2017 г. «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. О каких именно месторождениях идет речь, тогда не уточнялось.

В 2018 г. российская компания объявила, что намерена работать на месторождениях Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. В I квартале 2019 г. «Роснефть» начала пробную добычу на месторождении Bejil на блоке 11. В текущем году на проекте запланировано проведение сейсмических и геологоразведочных работ.