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Самолет Qantas Airlines совершил самый длительный перелет в истории

Ведомости
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Самолет Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный перелет в истории: лайнер находился в воздухе 19 часов 16 минут. Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, говорится на сайте авиакомпании.

Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines, продолжительность ее рейса из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов 50 минут.

На борту самолета Qantas во время экспериментального рейса находились 49 человек, в том числе врачи, которые во время перелета отслеживали состояние экипажа и пассажиров, чтобы понять, как такое длительное нахождение в воздухе может отразиться на здоровье.

Авиакомпания планирует провести еще два тестовых рейса на сверхдальние расстояния – из Лондона и Нью-Йорка в Австралию. По их итогам будет принято решение, стоит ли делать такие рейсы регулярными.

Boeing представил новый бизнес-джет для самых дальних перелетов

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СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР). Задержаны гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка этой же организации. В офисе компании прошли обыски.

Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, шестеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс рассказывал, что рассматриваются несколько версий случившегося. Во-первых, он допускал, что дамба могла быть возведена с нарушением технологий. Во-вторых, говорил, что причиной мог стать природный фактор, поскольку в последнее время в Курагинском районе края шли дожди.

Следователи рассматривали в качестве альтернативной версии разрушение другой дамбы на реке Сейба выше по течению. Об этом говорила старший помощник руководителя красноярского главка СКР Ольга Шаманская.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии и встречу «нормандской четверки»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин 19 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили Кремль и представитель немецкого правительства (сообщения обеих стран приводит «Интерфакс»).

Центральными темами разговора, по заявлению российской стороны, стали ситуации в Сирии и Ливии. Путин в беседе в очередной раз подчеркнул, что достижение устойчивого мира в Сирийской Арабской республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом, по словам президента, должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Обе стороны отметили важность продвижения политического урегулирования в Сирии, добавил Кремль. Путин и Меркель затронули также ситуацию в Ливии и выразили намерение способствовать деэскалации конфликта в этой стране.

Немецкая сторона же рассказала, что лидеры двух стран обсудили подготовку встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) и транзит газа через украинскую территорию.

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Умер вице-адмирал, участвовавший в операции по подъему подлодки «Курск»

Ведомости
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Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак умер 19 октября в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота. Моцак был начальником штаба Северного флота в то время, когда затонула атомная подлодка «Курск», и участвовал в операции по ее подъему.

Моцак родился 22 ноября 1949 г. в Москве. В 1972 г. окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова. В 1982 г. стал командиром атомной подводной лодки К-517 Северного флота, а в 1993 – начальником штаба первой флотилии атомных подводных лодок. Звание вице-адмирала было присвоено Моцаку в феврале 1996 г., звание Героя России – в июне 1994 г.

Моцак возглавлял штаб Северного флота с мая 1999 г. Он был одним из руководителей учений и участвовал в операции по подъему подлодки «Курск».

Подводная лодка «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса». Останки большинства погибших были подняты на поверхность и захоронены.

Годовщина трагедии «Курска»

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Политика
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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы

Ведомости
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Шесть человек остаются пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, число погибших не изменилось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. Ранее сообщалось о 13 пропавших: семеро из них, по данным спасателей, найдены живыми.

В ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба, погибли 15 рабочих золотодобывающей артели в поселке Щитинкино. Волна, которая образовалась после прорыва дамбы, достигала 4–5 метров в высоту. Селевой поток с глиной и камнями смыл несколько времянок, в которых жили рабочие.

По данным МЧС, на месте происшествия работают около 300 спасателей, шесть маломерных судов и водолазы. Поиски пропавших будут вестись в круглосуточном режиме.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

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Политика
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«Интерфакс» сообщил об обысках в компании «Сибзолото» после прорыва дамбы

Ведомости
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Сотрудники следственных органов провели обыски в офисе холдинга «Сибзолото» после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, работают две бригады следователей: одна в Красноярске – в офисе компании, вторая – на месте происшествия.

В ночь на субботу в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Вода смыла несколько общежитий временного типа, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести. Еще 16 пострадали, четверо – в тяжелом состоянии.

Золотодобывающая артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото». Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе нарушения при строительстве дамбы и разрушение другой дамбы выше по течению. По данным властей, объект был построен без разрешения и никак не был зарегистрирован.

После прорыва дамбы в Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим в результате происшествия.

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Экономика
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Росстат объяснил рост реальных доходов россиян увеличением «серых» зарплат

Ведомости
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Рост реальных доходов россиян в III квартале текущего года объясняется увеличением «серых» зарплат и низкой базой 2018 г., заявила пресс-служба Росстата. «Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть во многом "серой заработной платы") стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Служба статистики 17 октября сообщила, что за III квартал 2019 г. реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции), по предварительным подсчетам, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В годовом выражении за девять месяцев реальные доходы увеличились на 0,2%.

По данным Росстата, иные доходы от трудовой деятельности, включая «серую» зарплату, в III квартале выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом прочие денежные доходы россиян упали на 7,7%. В структуре доходов россиян за III квартал доля официальной зарплаты составила 56,4%, доходы от предпринимательской деятельности – 6,5%, от собственности – 4,4%. Доля иных доходов от трудовой деятельности при этом достигла 14,1% по сравнению с 7,8% в начале года, отметил Росстат.

Кроме того, в III квартале 2018 г. Росстат зафиксировал уменьшение денежных сбережений, которые тогда составили 148,2 млрд руб. при оттоке в 111,2 млрд руб. В июле – сентябре 2019 г., наоборот, был зафиксирован прирост сбережений: их сумма на счетах достигла 277,6 млрд руб.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» оштрафовали за проблемы с багажом в «Шереметьево»

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» и ее сотрудники оштрафованы на 290 000 руб. за массовые задержки выдачи багажа летом этого года в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, штраф назначен по статье КоАП об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Ранее несколько сотрудников «Шереметьево», где с мая наблюдались проблемы с багажом, были уволены по требованию транспортной прокуратуры. В частности, должностей лишились руководители ООО «Шереметьево хэндлинг» – дочереней компании аэропорта, которая занимается наземным обслуживанием рейсов, в том числе и обработкой багажа. Уволены были начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, руководитель дирекции по обработке багажа, замгендиректора по об обработке багажа и обслуживанию пассажиров и гендиректор «Шереметьево хэндлинг».

В конце мая, с началом сезона отпусков, пассажиры «Шереметьво» начали жаловаться на многочасовые задержки при выдаче багажа, а также на его отправку другими рейсами. Причиной стало то, что багаж пассажиров «Аэрофлота» начала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». Ранее этим занималась сама авиакомпания. Новый оператор не сумел наладить работу и нанять необходимое количество грузчиков, что привело к коллапсу с багажом.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Семь человек погибли при пожаре в Ростове Великом

Ведомости
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В ночь на субботу в многоквартирном доме в городе Ростов Ярославской области произошел пожар. По последним данным МЧС, в результате случившегося погибли семь жильцов, еще несколько человек пострадали.

Среди погибших – пятеро детей, уточнил региональный главк Следственного комитета России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Технологии
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Правительство рекомендовало изменить законопроект о значимых интернет-ресурсах

Ведомости
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Правительство предложило ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, в парламент направлен соответствующий отзыв на законопроект депутата Антона Горелкина, разрешающий иностранцам владеть не более чем 20%-й долей в значимых интернет-ресурсах.

Если рекомендация об увеличении лимита с 20 до 50% будет учтена, правительство готово поддержать законопроект, отметил собеседник агентства. Кроме того, по его словам, предлагается включить в документ перечень критериев, по которым интернет-ресурсы будут относиться к значимым.

На этой неделе в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество. Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор предложили внести в документ некоторые корректировки, но в целом поддержали инициативу. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций высказалось против. Представители бизнеса считают, что предлагаемый механизм создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

Проект закона, внесенного Горелкиным в Госдуму 26 июля, предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. Основными владельцами таких ресурсов, по мнению депутата, должны выступать российские компании или граждане, а долю иностранного участи предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Политика
Новости

Опоздавший на рейс пассажир сообщил о бомбе в самолете Smartavia

Ведомости
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Самолет авиакомпании Smartavia (бывшая «Нордавиа»), летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о минировании, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. На борту находился 141 пассажир.

Анонимный звонок с сообщением о бомбе, заложенной в самолете, поступил спустя 50 минут после вылета лайнера из Улан-Удэ, рассказал «РИА Новости» представитель авиакомпании. Звонивший был вычислен и задержан, им оказался пассажир, опоздавший на рейс.

Несмотря на то что сообщение о бомбе, по всей видимости, оказалось ложным, самолет все равно проверят технические специалисты. Кроме того, перед экстренной посадкой борт вынужден был выработать топливо, и теперь требуется дозаправка.

Десять зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту

Недвижимость
Новости

The Village нашел в московских проектах реновации 72-этажный небоскреб

Ведомости
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В шести московских районах начинаются публичные слушания по программе реновации. The Village изучил несколько проектов и нашел в одном из них небоскреб высотой 255 м – это выше, чем башня «Империя» (239 м, 60 этажей) в «Москва-сити».

Жилой дом в 72 этажа хотят построить в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе. Согласно документам, разработкой проекта занимался Институт генплана Москвы, однако, по данным издания, отношение к нему также имеет архитектурное бюро «Меганом» – автор «Цветного» и новых набережных на ЗиЛе.

Всего в 3-м микрорайоне в Покровском-Стрешневе в программу реновации вошли 11 домов площадью 52 800 кв. м. Также будут снесены гаражи, здание бывшего управления ГИБДД и несколько старых подстанций. Вместо этого там будут всего две крупные постройки: многоэтажный комплекс с несколькими секциями высотой от 12 до 24 этажей и 72-этажный небоскреб.

Высотка согласно плану расположится на участке, прилегающем к каналу имени Москвы. Ради ее строительства придется снести сразу четыре пятиэтажки, пишет The Village. При этом переселять в небоскреб жителей хрущевок не собираются: квартиры в нем будут продаваться, чтобы вывести программу реновации на самоокупаемость, пояснила изданию Москомархитектура.

Проект застройки 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе опубликован также на сайте renovation.help, созданном муниципальным депутатом Дмитрием Барановским. Там рекомендуется жителям района во время слушаний отклонить проект с небоскребом.

Там отмечается, что площадь застройки территории после реновации составит 33 000 кв. м на 1 га при норме 25 000 кв. м. Строительство небоскребов приведет к увеличению населения квартала на 70% и дефициту парковочных мест. Кроме того, говорится, что чиновниками декларировалась высота домов при реновации до 14 этажей, а небоскребы имеют ряд недостатков – например, в случае пожара из них сложно спасти людей.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

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