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Самолет Qantas Airlines совершил самый длительный перелет в истории

Самолет Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длительный перелет в истории: лайнер находился в воздухе 19 часов 16 минут. Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, говорится на сайте авиакомпании.

Предыдущий рекорд принадлежал Singapore Airlines, продолжительность ее рейса из Сингапура в Нью-Йорк составляет 18 часов 50 минут.

На борту самолета Qantas во время экспериментального рейса находились 49 человек, в том числе врачи, которые во время перелета отслеживали состояние экипажа и пассажиров, чтобы понять, как такое длительное нахождение в воздухе может отразиться на здоровье.

Авиакомпания планирует провести еще два тестовых рейса на сверхдальние расстояния – из Лондона и Нью-Йорка в Австралию. По их итогам будет принято решение, стоит ли делать такие рейсы регулярными.

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