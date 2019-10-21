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Производитель косметики Rimmel может продать часть бизнеса

Ведомости
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Один из крупнейших мировых производителей косметики Coty рассматривает возможность продажи своего бизнеса по производству профессиональной косметики для ухода за волосами и ногтями. В частности, речь идет о брендах Wella, Clairol и OPI.

Руководство и совет директоров Coty считают, что возможности дальнейшего роста этого бизнеса лежат за пределами основной стратегии компании, несмотря на высокие текущие показатели: в этом году выручка подразделения профессиональной косметики должна составить $2,7 млрд. Coty намерена упростить свою структуру и сосредоточиться на парфюмерии, косметике и средствах по уходу за кожей.

Компания выбрала швейцарский банк Credit Suisse для запуска процесса продажи своего бизнеса по производству профессиональной косметики. Она ожидает, что он завершится к лету 2020 г. По словам собеседника Financial Times, Coty надеется получить от продажи $8–9 млрд. Эти средства пойдут на погашение долга и выплаты акционерам.

Coty – второй в мире по величине производитель профессиональных средств по уходу за волосами. Компании также принадлежат такие известные бренды косметики, как Gucci, Burberry, Hugo Boss, Calvin Klein, Rimmel, Max Factor и Covergirl.

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Политика
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Суд прекратил дело о нападении на росгвардейца на митинге в Улан-Удэ

Ведомости
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Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ Дмитрия Хараева, обвинявшегося в распылении слезоточивого газа в сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении уточняется, что Хараев признал вину и «загладил причиненный потерпевшему моральный вред принесенными извинениями». Он ранее не был судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые и характеризуется положительно. Из пояснений потерпевшего следует, что претензий у него нет, подчеркнули в пресс-службе суда.

Суд пришел к выводу, что может освободить Хараева от уголовной ответственности. Вместо этого мужчине назначен штраф в 5000 руб. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Инцидент произошел 12 сентября, во время стихийной акции протеста в Улан-Удэ. Ее участники сначала требовали отпустить задержанных соратников Александра Габышева из Якутска, называющего себя шаманом, а затем – назначить повторные выборы мэра Улан-Удэ. Акция завершилась после того, как протестующих разогнали сотрудники полиции и Росгвардии. Позже бурятские следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Причиной стало то, что один из участников акции распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, тот получил ожог роговицы глаза.

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Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. Вместо них в состав совета вошли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Кроме того, Путин освободил Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека. Эти посты займет секретарь Общественной палаты и бывший ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев.

О том, что Федотов может уйти с поста председателя СПЧ, стало известно 17 октября. Близкие к власти источники объясняли его уход возрастом, а члены совета называли это решение политическим: многие из них выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело». Собеседники «Ведомостей» в СПЧ говорили, что в новый состав могут не включить некоторых известных правозащитников и активных членов СПЧ, в том числе Чикова и Шульман.

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Политика
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Светлана Бочарова

Кремль: особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается

Ведомости
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Особого продвижения в подготовке саммита «нормандского формата» не наблюдается, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков: «Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется».

Москву несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров «нормандского формата», сказал журналистам Ушаков. Он напомнил, что договоренности советников были закреплены решениями контактной группы по урегулированию в Минске: был подписан согласованный текст «формулы Штайнмайера» – механизма, определяющего порядок наделения особым статусом самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а также был согласован график разведения сил на двух участках линии соприкосновения – у Золотого и Петровского. «После этого начали поступать противоречивые сигналы из Киева», – отметил Ушаков. Кроме того, украинские националисты из батальонов «Азов», «Айдар» и «Донбасс» прибыли к Золотому и Петровскому и предприняли все усилия, чтобы не допустить разведения, добавил помощник президента России. Была угроза, что если будут отведены вооруженные силы Украины из этих районов, то националисты могли бы их занять, напомнил он. «Плюс противоречивые, неконструктивные заявления пресс-секретаря (представителя Киева в контактной группе Леонида – «Ведомости».) Кучмы по итогам работы контактной группы. Плюс невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского. И все это на фоне того, что националисты не только присутствуют в районе разведения сил, но и активизировались в самой столице, в Киеве», – отметил Ушаков.

Позиция Москвы относительно смысла проведения «нормандского саммита» остается неизменной, добавил Ушаков: российские власти готовы обсуждать «какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей», но не фиксировать «желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности». По словам Ушакова, Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились дать своим советникам, министерствам иностранных дел новые поручения об активизации подготовки к проведению саммита в «нормандском формате», а также о том, чтобы пытаться «состыковать и согласовать позиции» всех его участников.

Ранее помощники президентов России, Украины и других стран – участниц «нормандского формата» готовили саммит в Париже, на котором должны были впервые встретиться Путин и Зеленский. Проведение саммита ожидалось сначала в сентябре, затем в октябре, однако дата до сих пор не названа.

Путин и Меркель поговорили по телефону в субботу, отметил Ушаков. Кроме того, у Путина планируется телефонный разговор с еще одним участником «нормандского формата» – президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они должны поговорить в понедельник. По словам Ушакова, разговоры Путина с Меркель и Макроном объединяют две основные темы – Украина и Сирия: «С Меркель эти темы были обсуждены, и сегодня, я думаю, это предстоит сделать и с Макроном».

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Политика
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Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Ведомости
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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Ковальков пробудет под арестом до 18 декабря.

На заседании Ковальков просил оставить его на свободе, чтобы он мог помочь пострадавшим.

Ранее были арестованы другие фигуранты дела – начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров. Еганов сказал журналистам, что признает вину и сожалеет о случившемся. «Конечно [признаю]... Я ж начальник участка, за все отвечаю», – сказал он.

Прорыв дамб около пос. Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех – пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Она смыла времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности гибель людей. СК установил, что дамбы строились незаконно без разрешительных документов.

Предприятие «Сисим» входит в холдинг «Сибзолото», об этом говорится на его сайте. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Сибзолото» занимается добычей руд песков драгоценных металлов. Гендиректору холдинга Алексею Гурьянову напрямую принадлежит 20% «Сибзолота». Остальные доли распределены между четырьмя ООО: «Артель старателей Ангара – Север», «Артель старателей Июсская», «Артель старателей Хакасия» и «Сисим». Бенефициар всех упомянутых – также Гурьянов.

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Бизнес
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ФАС выступила против закона о «значимых» IT-компаниях

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, сказал «Интерфаксу» замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Сейчас уже есть закон 57-ФЗ (о порядке иностранных инвестиций в стратегически значимые компании) и принимать законопроект для какой-то отдельной сферы «концептуально неверно», считает он. По его словам, при необходимости можно включить компании технологического сектора в сферу работы 57-ФЗ.

В конце июля депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев до 20%. Горелкин говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться (минус 4,6% на открытии торгов на Мосбирже).

Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки «Яндекса» на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на новый этап прохождения законопроекта – 10 октября его впервые обсуждали в Госдуме, на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. Однако после того как правительство предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция (вместо 20%), котировки пошли вверх. На открытии торгов в понедельник, 21 октября, стоимость акций на Мосбирже выросла на 8,3% (по данным на 16.43 мск, рост с открытия торгов составил 7,2%).

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Бизнес
Новости

Россельхозбанк может получить активы «Евродона»

Ведомости
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Россельхозбанк (РСХБ) ведет переговоры с ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний «Евродон», бывшему крупнейшему в России производителю индейки, сообщили в пресс-службе банка. РСХБ хочет возобновить деятельность по производству мяса индейки на имущественных активах компаний, входящих в группу.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что у ВЭБа возникли сложности с продажей «Евродона». Госкорпорация отказала всем потенциальным интересантам, сославшись на низкую предложенную цену. По информации газеты, «Евродоном» интересовались «Дамате», «Черкизово» и «Ресурс». Они предлагали за актив не более 4 млрд руб., но ВЭБ планировал выручить за него около 10 млрд руб.

«Евродон» основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Агрохолдинг в 2016–2018 гг. столкнулся с несколькими вспышками птичьего гриппа и финансовыми трудностями. После этого производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.

Недвижимость
Новости

Минстрой подготовит законопроект для борьбы с «потребительским терроризмом»

Ведомости
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Минстрой подготовит законопроект для защиты застройщиков от «потребительского терроризма». Об этом сообщил замглавы министерства Никита Стасишин на конференции Сбербанка по жилой недвижимости, передает «РИА Новости».

Министерство планирует обсудить поправки в правительстве после того, как получит предложения от общественных организаций – «Деловой России» и «Опоры России». Стасишин пояснил, что изменения должны коснуться ситуаций, когда специальные юрлица намеренно стремятся затянуть приемку квартир и в суде взыскать неустойку с застройщика. По его словам, от этого страдают крупные компании, которые несут весьма большие издержки.

В начале октября застройщики пожаловались вице-премьеру Виталию Мутко на частое возникновение споров с дольщиками из-за недостатков в квартирах, писал РБК. Для решения этой проблемы они предложили разработать типовой порядок проведения экспертизы недостатков и установить досудебный порядок урегулирования споров. Мутко согласился с необходимостью определить критерии качественного жилья, но отметил, что власти не должны однозначно вставать на сторону застройщиков.

По данным системы СПАРК, арбитражные суды в 2018 г. удовлетворили более 2700 исков дольщиков о взыскании неустоек на общую сумму 3,6 млрд руб. В этом году удовлетворено более 1000 таких исков на 2,9 млрд руб.

Политика
Новости

Суд отправил основателя LinguaLeo на принудительное лечение за убийство сестры

Ведомости
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Дюртюлинский районный суд Башкортостана отправил на принудительное психиатрическое лечение основателя сервиса LinguaLeo за убийство сестры. Об этом говорится в сообщении Дюртюлинской межрайонной прокуратуры региона. Имя подсудимого не уточняется, но ранее СМИ сообщали, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове.

Суд установил, что в мае мужчина зарезал сестру «из-за возникших личных неприязненных отношений». Женщина скончалась. Обвиняемому была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Врачи нашли у него психическое расстройство, в связи с которым он не осознает опасности своих действий. «Первые изменения в психическом состоянии подсудимого были зафиксированы уже в 2013 г.», – говорится в сообщении.

Компания LinguaLeo была основана в 2009 г. Она разработала приложение для изучения языков, которое, по утверждению компании, используют более 17 млн человек по всему миру. Согласно информации Crunchbase, за время работы сервис привлек $3 млн.

Авто
Новости

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Ведомости
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Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию. Об этом говорится в сообщении российского дистрибутора ООО «ММС Рус».

В продажу поступила последняя партия автомобилей Pajero для российского рынка – всего 500 штук. Их начнут продавать в дилерских центрах в ноябре.

«Pajero производится и продолжит производиться в Таиланде. Речь идет только о прекращении поставок в Россию в связи с окончанием одобрения типа транспортного средства», – комментирует представитель «ММС Рус». В России на совместном с группой PSA калужском автозаводе компания выпускает Pajero Sport и Outlander и их производство сохраняется, заверяет представитель. По его словам, в следующем году планируется два обновления – новый ASX и старт производства обновленного Pajero Sport в Калуге.

Mitsubishi представила внедорожник Pajero в 1981 г., эту модель начали продавать в 1982 г. В апреле этого года из-за снижения покупательского спроса Mitsubishi объявила о прекращении продаж Pajero в Японии, а позже – в Германии.

Финансы
Новости

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомости
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Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse.

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования. При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

Общее число долларовых миллионеров увеличилось за год на 1,1 млн и достигло почти 47 млн человек. В их руках средства и активы на сумму свыше $158 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4830 человек – $500 млн и более.

По данным Credit Suisse, за прошедший год мировой уровень благосостояния увеличился на 2,6% до $360 трлн, при этом данный показатель в расчете на одного взрослого человека достиг уровня в $70 850, что на 1,2% выше уровня середины 2018 г. Самый большой прирост дохода при перерасчете на взрослого человека показала Швейцария. Наибольший вклад в рост мирового благосостояния внесли США, Китай и страны ЕС.

Бизнес
Новости

Грудинин обжаловал арест акций «Совхоза имени Ленина»

Ведомости
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Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин, трое его детей и работник предприятия Александр Федоров обжаловали решение Арбитражного суда Московской области о блокировке операций с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина». Они подали апелляцию в Десятый арбитражный апелляционный суд, сообщил «Ведомостям» представитель Грудинина. Апелляция подана 17 октября, следует из копии документа, с которой ознакомились «Ведомости», ее подлинность подтвердил представитель Грудинина. Суд зарегистрировал апелляционную жалобу, следует из картотеки арбитражных дел.

Судебные споры из-за акций «Совхоза имени Ленина» идут уже около года. В ноябре 2018 г. миноритарные акционеры (0,4% акций) через суд потребовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд руб. В январе 2019 г. сумма иска выросла до 2,1 млрд руб. В феврале Арбитражный суд Московской области полностью отказал акционерам, решение устояло в апелляции, однако 9 октября кассация отменила прошлые решения и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (заседание назначено на 24 октября). 11 октября Арбитражный суд Московской области арестовал акции по заявлению Ирины Грудининой, бывшей супруги экс-кандидата в президенты. Она вступила в дело сразу после решения от 9 октября. Павел и Ирина Грудинины развелись в июле 2018 г.

Заявители указывают, что суд принял обеспечительные меры «в отношении акций лиц, не привлеченных к участию в деле». Обеспечительные меры не связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют, сказал «Ведомостям» юрист фирмы «Инфралекс» Максим Лухманов, представляющий в суде интересы Грудинина и его детей. «В этом деле видно, что имущество было в том числе и на банковских счетах, на которые в первую очередь обращается взыскание по денежным требованиям. Суд же почему-то арестовал акции, на которые по закону взыскание обращается в последнюю очередь, если у ответчика нет иного имущества», – указывает он.

Ирина Грудинина пытается отсудить акции у бывшего супруга. В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Решение вступило в силу, но Ирина пока не перерегистрировала эти акции на себя, сообщил представитель Грудинина.

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