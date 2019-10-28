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Forbes: зять Александра Ткачева может купить «Интурист»

Структуры бизнесмена Романа Баталова, зятя бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, и владельца турецкого туроператора Anex Tour Нешета Кочкара ведут переговоры о покупке российского туроператора «Интурист» – «дочки» обанкротившегося британского холдинга Thomas Cook, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, каждый из бизнесменов рассчитывает получить 50% «Интуриста». Они готовы заплатить за компанию $10 млн. Официальный представитель «Интуриста» заявил, что сделки нет, но факт переговоров опровергать не стал.

Основные направления «Интуриста» – это въездной туризм и Турция, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Для Баталова в приоритете первое направление, считает президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров. По данным СПАРК, аффилированным с Баталовым компаниям принадлежат крупнейший в Европе отель «Сочи парк» и еще несколько гостиниц в Сочи и Красной Поляне, а также игорные заведения «Казино Сочи», «Бонус» и «Бумеранг». В свою очередь, Турция остается важным направлением для Anex Tour.

Thomas Cook объявил о ликвидации в конце сентября. Компания испытывала финансовые трудности последние несколько лет. Сейчас Thomas Cook занимается поиском инвесторов для «Интуриста», рассказали Forbes два источника в российских туристических ассоциациях. Среди возможных покупателей – китайский фонд Fosun, российская авиационная компания, заинтересованная в развитии чартерных перевозок, банк, а также АФК «Система», которой «Интурист» принадлежал до 2018 г.