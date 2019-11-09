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РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

«Почта России» хочет получить из фонда национального благосостояния (ФНБ) 39,8 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Николая Подгузова и президента ВТБ Андрея Костина премьеру Дмитрию Медведеву.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение. Сумма, которую попросила «Почта России», не называлась.

Вопрос о выделении средств компании должны проработать первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин и министр транспорта Евгений Дитрих, уточнил источник РБК.

На что именно «Почта России» планирует направить эти деньги, собеседники РБК и «Интерфакса», не рассказали. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что стратегия развития «Почты России» до 2027 г. подразумевает создание собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Инвестиции в развитие, по данным издания, компания оценивает в сумму от 221 млрд до 353 млрд руб.

Власти смогут инвестировать средства ФНБ, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Правительство ожидает, что это произойдет уже в 2020 г. Средства превысят установленный порог на 1,5 трлн руб. Чиновники еще не решили, какую часть ФНБ потратить и как именно.