«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»

Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник. Соинвестором в сделке может стать индийский холдинг Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.