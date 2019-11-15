«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»
Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник. Соинвестором в сделке может стать индийский холдинг Reliance Industries с активами в энергетике, нефтехимии и ритейле.
«Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира». Стоимость этой доли может достигать 42 млрд руб. Частично финансировать сделку может Сбербанк. В письме топ-менеджера Московского банка Сбербанка Reliance Industries, с которым ознакомилась газета, говорится, что банк подтверждает готовность рассмотреть возможность финансирования сделки на сумму до 30 млрд руб. сроком до семи лет.
Surya Group и Reliance хотят сделать из «Детского мира» глобального игрока, рассказал собеседник «Коммерсанта». В первую очередь компанию могут вывести в Индию.
Сообщения о возможной продаже доли «Системы» в «Детском мире» появились в 2018 г. Среди возможных покупателей называли финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и структуры сенатора Сулеймана Керимова.