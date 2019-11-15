Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Anex Tour входит в тройку крупнейших российских туроператоров и отправляет из России на отдых около 2,5 млн человек в год. «Интурист» обслуживает вдвое меньше туристов – около 1,3 млн в год. Но по общим продажам зарубежных туров за 2018 г. «Интурист» крупнее, по данным РБК, Ростуризма и «Пегас туристик»: российский туроператор продал туров на 10,6 млрд руб., а Anex Tour – на 3,1 млрд руб.