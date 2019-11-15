Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
«Интурист» продолжит существовать как отдельный бренд после того, как его купила Anex Tour, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
«Интурист» — очень важный бренд в истории российского и международного туризма, и мы просто не можем позволить ему потерять свои позиции», — говорится в сообщении.
Владелец Anex Tour Нешет Кочкар объявил о покупке «Интуриста» накануне. До этого компания принадлежала старейшему британскому туроператору Thomas Cook Group, который в сентябре прекратил деятельность и сейчас находится в процессе банкротства.
Anex Tour входит в тройку крупнейших российских туроператоров и отправляет из России на отдых около 2,5 млн человек в год. «Интурист» обслуживает вдвое меньше туристов – около 1,3 млн в год. Но по общим продажам зарубежных туров за 2018 г. «Интурист» крупнее, по данным РБК, Ростуризма и «Пегас туристик»: российский туроператор продал туров на 10,6 млрд руб., а Anex Tour – на 3,1 млрд руб.