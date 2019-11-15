Австралийский лайнер обновил рекорд по самому долгому перелету в истории

Во время него самолет был в воздухе 19 часов 19 минут. Всего лайнер преодолел более 17 800 км. На борту находились 50 человек, в том числе четыре пилота. Как отмечает телеканал, были побиты два рекорда – по дальности и по времени полета. Самолет вылетел из международного аэропорта Хитроу в 6 часов утра 14 ноября. Во время рейса лайнер пересек воздушное пространство Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии. Во время полета пассажиры дважды встретили рассвет, отмечает телеканал.