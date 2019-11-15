Австралийский лайнер обновил рекорд по самому долгому перелету в истории
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории пассажирской авиации, передает телеканал CNN. Лайнер выполнял тестовый полет по маршруту Лондон – Сидней.
Во время него самолет был в воздухе 19 часов 19 минут. Всего лайнер преодолел более 17 800 км. На борту находились 50 человек, в том числе четыре пилота. Как отмечает телеканал, были побиты два рекорда – по дальности и по времени полета. Самолет вылетел из международного аэропорта Хитроу в 6 часов утра 14 ноября. Во время рейса лайнер пересек воздушное пространство Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии. Во время полета пассажиры дважды встретили рассвет, отмечает телеканал.
Предыдущий рекорд по времени беспосадочного перелета был установлен 21 октября. Тогда самолет Boeing 787-9 Dreamliner той же авиакомпании выполнил рейс из Нью-Йорка в Сидней. Лайнер находился в воздухе 19 часов 16 минут, преодолев расстояние в 16 200 км. На его борту были 9 членов экипажа и 40 пассажиров. Пассажирами были менеджеры Qantas, в том числе гендиректор компании Алан Джойс, ученые Сиднейского университета, журналисты и несколько постоянных клиентов авиакомпании.