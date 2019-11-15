Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы
В нем говорится, что это коснулось компании Basic Element Inc. (штат Делавэр), которая работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в США. Компания держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость. Ее счета в Wells Fargo заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней, говорится в документе. Какие именно деньги заблокированы, не уточняется. Компания парализована, у нее не осталось ни одного сотрудника, отмечается в документе.
Заблокированной оказалась также американская компания RUSAL America Corp., которая реализует алюминий в США. Она занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежит Basic Element Inc. Когда UC Rusal Дерипаски внесли в санкционный список, счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты. К полноценной деятельности компания вернулась в начале 2019 г., когда санкции с UC Rusal были сняты.
Как отмечает РБК, представители Дерипаски дают понять, что заморозке подверглись и другие, неназванные активы бизнесмена. Представитель Дерипаски в России отказался от комментариев. РБК направил запрос Эрику Феррари – адвокату Дерипаски в американском суде.
Дерипаска в марте этого года подал иск к минфину США с требованием отменить санкции. Ограничительные меры против него, а также восьми его активов были введены в апреле 2018 г. В январе 2019 г. санкции против трех компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – благодаря достигнутому соглашению с минфином США были отменены. Но остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.
В 2018 г. журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в $6,7 млрд – это 19-е место в списке богатейших российских бизнесменов. Почти за год пребывания под санкциями состояние миллиардера, по оценке Forbes, существенно сократилось – до $3,6 млрд. Он спустился на 30-ю строчку рейтинга.