Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

В нем говорится, что это коснулось компании Basic Element Inc. (штат Делавэр), которая работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в США. Компания держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость. Ее счета в Wells Fargo заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней, говорится в документе. Какие именно деньги заблокированы, не уточняется. Компания парализована, у нее не осталось ни одного сотрудника, отмечается в документе.