Президент РФС раскритиковал дизайн новой формы сборной России по футболу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подверг критике дизайн новой формы сборной России, передает «Интерфакс».
«РФС считает этот вариант неудачным и надеется, что Adidas подготовит новый вариант», – сказал Дюков. Он добавил, что пока не идет разговор о разрыве контракта с Adidas. В свою очередь генеральный секретарь РФС Александр Алаев пояснил, что сейчас стороны ведут переговоры. Алаев выразил надежду, что Adidas сделает «эксклюзивную форму, которая всем понравится».
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Вчера @adidasrussia презентовали новую форму сборной России! Был представлен домашний комплект игровой формы, в котором наши парни сыграют уже в ближайшем матче в Санкт-Петербурге. Форму представили игроки сборной , а также герои концептуального ролика от @adidasrussia #откраядокрая #НашиПарни
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не принимает решения о том, в какой форме будет играть команда. «Если честно, мы в команде этот вопрос вообще не обсуждали. Давайте лучше говорить о футболе, а о моде поговорим потом», – отметил Черчесов (цитата по ТАСС).
Новую форму сборной России представили 7 ноября. Предполагалось, что в ней команда сыграет на чемпионате Европы в следующем году. Однако болельщики в соцсетях выразили недовольство дизайном формы. В частности, они писали, что на рукавах формы цветовые элементы напоминают флаг Сербии, а не России. 12 ноября представитель РФС сообщил, что в двух оставшихся матчах отборочного раунда российская сборная продолжит играть в старой форме.
Концерн Adidas сообщал, что надеется найти компромисс в конфликте с РФС. При этом компания отмечала, что расположение цветов – не вполне ошибка, поскольку они выстраиваются в флаг России «при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола».
Adidas – официальный экипировщик российских национальных футбольных команд, контракт с этим концерном истекает в 2022 г.