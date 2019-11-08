Президент РФС раскритиковал дизайн новой формы сборной России по футболу

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Вчера @adidasrussia презентовали новую форму сборной России! Был представлен домашний комплект игровой формы, в котором наши парни сыграют уже в ближайшем матче в Санкт-Петербурге. Форму представили игроки сборной , а также герои концептуального ролика от @adidasrussia #откраядокрая #НашиПарни